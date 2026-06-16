La madre de la alumna con dependencia del Belén señala que solicitó apoyo educativo en marzo

Imagen de archivo de las dependencias del colegio Cedida

La madre de la alumna del colegio Belén de Ferrol que tiene reconocido el grado 2 de dependencia ha negado este lunes que el centro no haya recibido la solicitud de apoyo educativo. Así, presenta los documentos que confirman que los días 11 y 12 de marzo entregó en el colegio los informes de intervención educativa específica en los que solicita la activación de los protocolos de atención al alumnado con TEA y TDAH "tanto dentro como fuera del aula", así como las adaptaciones metodológicas que faciliten la comprensión de instrucciones, la organización de las tareas y la previsibilidad del entorno escolar.

El caso, que estudia la Valedora do Pobo, llegará al Parlamento gallego a través de una iniciativa del diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza, que señaló a comienzos de mes que por la situación de la alumna "non só lle correspondería un coidador ou coidadora para as actividades na aula, senón tamén para todas aquelas extraescolares que se desenvolvan por parte do centro educativo", como la excursión que comenzó este mismo lunes.

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La madre indica que desde entonces no recibió contestación por escrito del centro hasta que el pasado 29 de mayo le pidieron el pago del cuidador para la excursión. Ese mismo día registró un escrito en Inspección Educativa para que se asignase el personal de apoyo o cuidador para la niña durante el viaje, pero la respuesta, del 9 de junio, señala que la Consellería de Educación no tiene competencia para proporcionar al Belén los recursos humanos solicitados, argumentando que se trata de un centro concertado.

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Por otro lado, la progenitora asegura que le gustaría saber "a qué excursiones fue mi hija" en relación a las declaraciones hechas por el centro.