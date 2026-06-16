La Escola de Idiomas de Ferrol tiene abierto el plazo para nuevo alumnado

Una de las actividades desarrolladas en el marco de las Xornadas Culturais de la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol Jorge Meis

Ya está abierto el plazo de preinscripción para el nuevo alumnado de la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, así como para cualquiera que empiece desde el nivel básico A1 o A2, o acceda a los estudios ofertados en este centro con una titulación de otra entidad. Las solicitudes para el curso escolar 2026/27 podrán formalizarse hasta el lunes 6 de julio y las plazas se asignarán en un sorteo el jueves de esa misma semana.

En el caso de que la persona solicitante consiga una vacante, esta deberá matricularse entre el propio jueves 9 de julio y el lunes 20 del mismo mes, subiendo a la web la documentación que corresponda y abonando las tasas. El precio del curso será de 127 euros para el nuevo alumnado y de 105 para el antiguo, incluyendo 4 horas semanales de clases desde septiembre hasta mayo, la apertura del expediente y dos convocatorias de examen.

Además, los cursos de destrezas, que se centran en las competencias orales, cuestan 1,5 euros por hora, pudiendo elegir entre un total de 30 o de 60 horas por cuatrimestre.

Proceso

Las inscripciones se pueden formalizar en la web del centro, donde ya se especifican días, horarios y más información. Quien lo desee o necesite ayuda puede hacerlo en los ordenadores de la escuela.