El Festival Atlántica se acerca con su “mar de contos” a cuatro municipios de Ferrolterra

La directora del festival, Soledad Felloza, en una de las anteriores ediciones Cedida

Entre los viernes 26 de este mismo mes y 10 de julio se celebrará la décimo cuarta edición del Festival Atlántica, con su programación más amplia y diversa repartida por un total de 33 municipios, entre los que figuran Neda, Mugardos y Cedeira, en la agenda para público adulto, y Ferrol, para familias. De los 50 artistas gallegos, portugueses, navarros, zamoranos, onubenses y colombianos que llevarán en esta convocatoria “un mar de contos por toda Galicia”, serán Vero Rilo y Ángeles Goás las encargadas de inaugurar los espectáculos de narración oral previstos por la comarca, el miércoles 1, en el local de la asociación Piruchela.

Una de las novedades de este año es la incorporación, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo, de propuestas que dialogan con el legado de este escritor y político, una figura fundamental en la cultura de Galicia, por lo que se refuerza el nexo entre tradición y contemporaneidad de este evento.

La mayor extensión del programa y el incremento de las sedes y artistas sitúa el festival “como un importante creador de públicos e novos escenarios para a narración oral galega aínda en crecemento”, tal y como destacó en la presentación la directora, Soledad Felloza, señalando que “moitas das voces que protagonizan a escena actual” del género “compartiron os seus primeiros pasos con nós e hoxe percorren o país formando parte dun tecido creativo cada vez máis sólido”.

Por otra parte, en esta edición se consolida el ciclo Novas Voces, con una de sus sedes este año en el Centro de Interpretación de Caldoval, en Mugardos. Este es el resultado de la apuesta que se realiza por la creación contemporánea y por el diálogo intergeneracional desde el festival, que permitirá compartir escenario a artistas con una trayectoria reconocida y a nuevas creadoras y creadores de distintos territorios, gracias a la colaboración con otros eventos como el Ahoz Aho de Guipúzcoa, el Festival de Zamora o con la Escola Superior de Arte Dramática –ESAD– de Galicia.

“Traballamos cunha arte milenaria, pero tentando responder a unha necesidade moi contemporánea: volver atoparnos. Coa mirada posta no presente e nas novas xeracións, estamos convencidas de que a capacidade de escoitar, compartir historias e construír comunidade é máis necesaria ca nunca”, declaró Soledad Felloza.

Atlántica cuenta con el patrocinio de la Xunta, las Diputaciones de A Coruña y de Lugo, así como con el apoyo de los distintos concellos participantes.

Comarca

El 1 de julio en la sede del colectivo Piruchela (Neda), a las 21.00, se relatarán ‘Contos colorados’ y al día siguiente, a la misma hora en el Centro de Interpretación de Caldoval (Mugardos), Antonio Fontinha (de Portugal) y Amaia Elizagoien (de Navarra) protagonizarán el espectáculo de narración trilingüe ‘Inequívocamente’.

Inacio Vilariño, de Fantoches Baj, cerrará el programa para adultos en la zona de Ferrolterra el viernes 3, a las 20.30 horas en el atrio de la iglesia de San Andrés de Teixido (Cedeira), con ‘A viaxe feliz de Ramón San Fiz’. No obstante, antes se ofrecerá la actuación para público familiar ‘Trasnadas’, el mismo día a las 19.00 horas en el centro cívico de Canido (Ferrol), como en todos los casos anteriores, con entrada totalmente gratuita.