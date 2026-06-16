El CIFP Ferrolterra celebra medio siglo de vida en su actual emplazamiento reivindicando la “dignidade” de la FP

La cita se desarrolló en el vestíbulo del centro, al estar el salón de actos en obras Jorge Meis

El CIFP Ferrolterra celebró este martes las primeras cinco décadas de trayectoria en su actual ubicación con un acto en el que se reconoció el trabajo de todas las personas que a lo largo de este tiempo han contribuido a hacer del centro ferrolano uno de los referentes de la Formación Profesional en Galicia.

Fue un encuentro emotivo, conducido por la presentadora de la TVG Rocío Padín, que se celebró en el vestíbulo del centro por estar el salón de actos en obras de remodelación. Hubo un lleno absoluto y, también, una coincidencia en el mensaje: la evolución positiva que se ha producido en este tiempo en la Formación Profesional y su consolidación, señaló el conselleiro Román Rodríguez, como “piar estratéxico indispensable para o acceso ao emprego de calidade” y, por lo tanto, al “desenvolvemento económico e o crecemento industrial da comunidade”.

Además de la actual comunidad educativa, la cita reunió a antiguos docentes y a sus últimos responsables, que tuvieron también tiempo de compartir sus vivencias, así como a representantes del sector empresarial, clave en la evolución del centro y de la FP en la comarca. El director actual, Enrique Pazo, repasó la trayectoria de esta institución, cuyos orígenes se remontan a las últimas décadas del siglo XIX con la Escuela de Artes y Oficios, que abrió en Canido.

El paso por la calle Real, donde hoy está la Escola Oficial de Idiomas y, finalmente, la construcción del inmueble actual, en As Pías, dibujan la historia de un centro que en 2010 dejó de ser el Marqués de Suanzes y apenas un año después pasó de IES a CIFP. “Vivimos transformacións moi profundas”, apuntó Pazo, que entró como profesor hace 41 años, antes de dirigirse al cuerpo docente, “que son os cimentos que nos permitiron chegar ata onde estamos hoxe”, y también al mundo empresarial, cuya colaboración tan estrecha “fai de nós, deste centro, algo distinto”.

“Moi orgullosos”

Tras las mesas de los exdirectores y del sector privado, tomó la palabra el conselleiro de Educación, que aludió a la “dignidade, decencia e servizo público” del centro, cualidades que encarna, dijo, Enrique Pazo, responsable de “un centro modélico en ser útil para a sociedade e para o sector produtivo” y que va a vivir una “revolución” con la implantación en la comarca de la multinacional china de coches eléctricos SAIC.

“Este proxecto, un dos máis importantes para Galicia e España, vai precisar persoas con cualificación” como las que se forman en el CIFP Ferrolterra, pero también supone “unha mensaxe de confianza” para la Formación Profesional que se imparte “neste centro e en moitos outros”.

Rodríguez también aludió al cambio que se ha operado en la sociedad en lo que respecta a la valoración de esta formación. “Cada ano ten máis prestixio, máis calidade e maior conexión coas empresas”, añadió, “é dicir, cada ano é máis útil, e iso é o que máis nos importa e nos motiva”. “Fomos quen, entre todos e todas, de darlle a volta á percepción negativa que había hai décadas e por iso o camiño que temos percorrido é para nos sentir moi orgullosos”.

Por último, el alcalde, José Manuel Rey Varela, quiso destacar la figura del director desde el año 2008, subrayando algunas de las cualidades que hacen de él “un auténtico exemplo de liderado: humildade, perseverancia e capacidade de crear equipos que funcionan e que sempre están dispostos a traballar polo ben da cidade”.