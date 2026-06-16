Casaga y Briegal muestran su potencial en unas jornadas internacionales

Todos los efectivos que tomaron parte en la cita desarrollada en Cantabria Cedida

Las organizaciones no gubernamentales Casaga (Cans de Salvamento de Galicia) y Briegal (Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia) han puesto a prueba, una vez más, su poderío técnico durante las Jornadas Internacionales de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), celebradas en el pasado fin de semana en Torrelavega (Cantabria).

Las entidades valoraron “muy positivamente” su participación en la cita dado que “ha servido para consolidar la perfecta coordinación entre ambos equipos civiles ubicados dentro de la primera línea de respuesta ante grandes catástrofes.

Durante el encuentro, que reunió a cerca de medio centenar de especialistas de diferentes países, los operativos de Casaga y Briegal trabajaron “de manera conjunta y coordinada” en un escenario de “realismo extremo, caracterizado por estructuras industriales envejecidas y sótanos confinados”. Los equipos debieron “ejecutar complejas maniobras de localización, técnicas de corte y penetración en hormigón (Usar ligero), apuntalamientos de emergencia y extracción de víctimas en condiciones de visibilidad cero.

Casaga y Briegal recuerdan que, ante casos de terremotos, explosiones o colapsos estructurales, “las ONGs especializadas juegan un papel crucial”. Apuntan además que “la flexibilidad, la inmediatez en el despliegue y el nivel de cualificación técnica de sus miembros –que entrenan bajo los estándares internacionales del grupo Insarag de la ONU– complementan y refuerzan de manera decisiva a los servicios de emergencia en los momentos más críticos de una crisis”.

Desde las dos ONGs fundadas por bomberos ferrolanos, defienden además que alcanzar y mantener este nivel de excelencia operativa supone un gran esfuerzo “que recae en el compromiso y la vocación de sus propios miembros”. Añaden, asimismo, que las horas invertidas en formación técnica, el mantenimiento de herramientas de rescate de última generación y la logística de desplazamientos “son asumidos de forma altruista por las asociaciones con el único fin de estar listos cuando la sociedad mas lo necesite”.

Es por ello que aseguran que “nuestra mayor recompensa está en saber que el equipo responde con precisión milimétrica bajo condiciones de estrés y cansancio físico extremo”.

Colaboración

Las dos entidades agradecen también el trabajo de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Cantabria, así como la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, “por la excelente organización de las jornadas y las facilidades otorgadas”. También remarcaron que poder contar con un “escenario tan idóneo” como la antigua factoría de Sniace y contar con apropiado apoyo logístico e institucional “ha sido clave.

Este tipo de eventos se suman a otros de índole formativa como el congreso autonómico celebrado el pasado mes de mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), en el que tomó parte Casaga. Allí abordaron cuestiones como la coordinación de operativos de búsqueda, intervención con unidades caninas, protocolos de actuación en desapariciones y casos reales.