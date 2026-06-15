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Defensa

Más de cien vacantes para la Armada, algunas de ellas en la ciudad naval

El Ministerio de Defensa oferta 4.523 distribuidas en los tres Ejércitos

Redacción
15/06/2026 21:39
Jura de bandera en la Escaño el pasado junio
Una jura de bandera en la Escaño 
Daniel Alexandre
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El Ministerio de Defensa anunció la convocatoria de un segundo ciclo de selección en este año 2026 como militar de tropa y marinería. El total de plazas ofertadas asciende a 4.523, distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.200), la Armada (693) y el Ejército del Aire y del Espacio (630).

De las vacantes para las fuerzas terrestres, los extranjeros procedentes de países con un convenio de colaboración vigente pueden optar a 320 puestos. Además, en Galicia se abren 120. Por su parte, en lo que concierte a las marítimas, se abren 113 plazas en buques y unidades de la zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián y Bilbao) y 28 en el Tercio Norte de Infantería de Marina.

Asimismo, el Ejército del Aire y del Espacio convoca una plaza en el Aeródromo Militar de Santiago, otra en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 10 (Noia) y 17 más en la Academia Básica del Aire (León).

Concurso oposición

Para abordar este proceso, desde el Ministerio de Defensa se ha puesto en marcha, en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en A Coruña, el procedimiento de selección regido por un sistema de concurso oposición. En el documento oficial se recogen las condiciones para poder participar en la convocatoria.

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