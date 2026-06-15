Los nuevos baños públicos de Curuxeiras estarán operativos a comienzos de julio

La caseta de piedra del puerto cambiará de uso Jorge Meis

Las obras que convertirán en baños públicos la antigua caseta de piedra de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en la dársena de Curuxeiras, que, hasta su cierre, hace unos años, prestaba el servicio de información turística, concluirán entre finales de este mes y principios de julio.

En estos momentos, los trabajos están muy avanzados, si bien, según informan fuentes del organismo portuario, están condicionados por la necesidad de coordinar una serie de aspectos con Acuaes, la mercantil del Ministerio para la Transición Ecológica –Miteco– para la construcción y la gestión de obras hidráulicas en las diferentes cuencas. Con todo, la intención del Puerto es que los baños públicos, que también serán accesibles para personas con movilidad reducida, puedan estar operativos, como mucho, en un par de semanas.

Con esta actuación, la zona del muelle recuperará unos servicios que escasean en la ciudad. Los más próximos actualmente son los del parque Raíña Sofía.

Los nuevos baños están incluidos ya en el servicio de limpieza de las instalaciones que está licitando el Puerto por un importe de algo más de un millón de euros por los próximos dos años. En el pliego se recoge una frecuencia de una vez al día, sea laborable o festivo.