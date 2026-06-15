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Ferrol

Las obras de Carmen Martín y Fragonard, reinterpretadas por ‘jóvenes artistas’ en el Ateneo

El Ateneo Ferrolán acogió una actividad de su programa relacionado con la Ilustración

Redacción
15/06/2026 23:27
Ayer se celebró una actividad didáctica y artística | cedida
Ayer se celebró una actividad didáctica y artística | 
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El Ateneo Ferrolán acogió ayer una actividad artística que tuvo como objetivo acercar la pintura a los más pequeños a través de la interpretación y la práctica creativa.

La sesión giró en torno a ‘Magdalena’, una de las obras de la artista Carmen Martín que se inspira en el célebre cuadro rococó ‘El columpio’, de Jean-Honoré Fragonard. Tras una serie de dinámicas de comprensión diseñadas para que los niños lograran entender y descifrar el significado de ambas obras, llegó el turno de la creación.

Cada uno de los participantes cogió los pinceles para pintar su propia versión de la obra, demostrando una gran originalidad e imaginación. Como reconocimiento, se entregó a todos los asistentes un diploma que los acredita formalmente como “Expertos en Arte”.

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