Las nueve casetas de socorrismo de Ferrol abren sus puertas hasta mediados del mes de septiembre

Uno de los socorristas que empezaba este lunes en la playa de Santa Comba Jorge Meis

Tras firmar sus contratos el pasado viernes y comenzar ese mismo día los trabajos de “desembarco” y preparación de las que serán sus respectivas estaciones-base en las próximas semanas, los sesenta profesionales contratados por el Concello de Ferrol para prestar el servicio de salvamento en los nueve arenales del municipio que lo tienen abrieron este lunes las puertas de las casetas para garantizar la seguridad de bañistas y usuarios de los arenales. Así estarán ininterrumpidamente hasta mediados del mes de septiembre, cuando se cerrarán hasta el año que viene.

El inicio del servicio coincide con el vigésimo aniversario de su “municipalización”. Antes, como se recordará, se prestó durante años por la Cruz Roja y también por Protección Civil, que sirvió de puente a la contratación directa de la administración local. La primera jornada se completó sin incidentes de consideración, más allá de la falta de algún material que se suministrará en los próximos días.

El equipo de la playa de Caranza Jorge Meis

Mapa

Además de la apertura de las casetas en Caranza, A Graña, Penencia, Doniños, San Xurxo, Esmelle, Ponzos, Santa Comba y A Fragata-O Pareixal, el Concello completará en breve el resto de los servicios para la ciudadanía, como es el lanzamiento de un mapa interactivo y actualizado del estado del mar en cada uno de los arenales.

Los efectivos de la playa de Ponzos limpiando la caseta este lunes Jorge Meis

También se prevé que en las próximas horas se puedan izar las banderas azules que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor –Adeac– a los arenales que cumplen una serie de condiciones en materia de servicios y calidad de las aguas, entre otros.

Este año, además de las playas que ya gozaron de este reconocimiento en 2025 –A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo–, la tiene Ponzos.