La futura playa para perros de Ferrol, aún pendiente de una ubicación

Los perros todavía no podrán campar a sus anchas por ninguna playa en temporada estival Jorge Meis

La futura playa para perros de Ferrol sigue siendo una de las asignaturas pendientes del ejecutivo ferrolano. Y es que, si bien el Concello mantiene su compromiso de impulsar este espacio, la dificultad de determinar su ubicación sigue retrasando el proyecto.

A este respecto, Maica García detalla que es un tema recurrente en las reuniones semanales de la Xunta de Goberno Local, pero que lograr un acuerdo con los vecinos y usuarios de los arenales está resultando más dificultoso de lo esperado.

Benestar Animal se fija como objetivo la mejora de los parques caninos Más información

“Es un tema que nos preocupa, pero también muy complicado porque nunca hay consenso”, explica. En este sentido, la edila detalla que no puede ser una playa de la Red Natura, por lo que solo quedarían las de interior, y en estas se presenta el impedimento de que “muchos vecinos no quieren tener estos arenales cerca de sus casas”, lo que la sigue retrasando.