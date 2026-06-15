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Ferrol

La falta de avances lleva a los sindicatos a mantener la huelga en el metal para este martes

La subida de un 0,25% ofrecida por la patronal no es suficiente para desconvocar el paro

Redacción
15/06/2026 22:21
Manifestación do metal Navantia
Manifestación de la semana pasada
Daniel Alexandre
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El sector siderometalúrgico de la provincia vuelve este martes a la huelga, como estaba previsto, después de que en la reunión que se celebró en la mañana del lunes en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña no se llegase a un acuerdo para desconvocarla. La parte social considera una “irrresponsabilidade” la propuesta de la patronal de subir los salarios un 0,25% y mantener la vigencia del convenio en cinco años.

“O inmobilismo é total”, aseguraron los sindicatos, que lamentaron que las organizaciones empresariales que están en la mesa de negociación sigan “negándose a dar resposta nin a asumir as propostas relativas á subrogación, á eliminación da precariedade e á redución de xornada de traballo”.

En el caso concreto de la CIG, denuncia que pasado viernes el conjunto de la representación sindical –es decir, con CCOO y UGT– acudió al encuentro en A Coruña “amosando a nosa disposición a reunirnos as horas que fixeran falta até o día de hoxe, incluíndo o sábado e o domingo”, una posibilidad que rechazó la patronal, que no quiso reunirse el viernes por la tarde.

Para el sindicato nacionalista es “impresentable que a reunión rematase sen dar contestación a ningunha das contrapropostas que, por segunda vez, deixou a parte social”, por lo que volvió a pedir que se establezca un calendario fijo de la mesa de negociación”.

La huelga en el sector tendrá lugar este martes, pero también el miércoles, y, si a partir del jueves no se llega a un acuerdo, también hay preconvocatorias para los días 30 de junio y 2 de julio.

Así, este martes habrá piquetes desde las 5.00 horas en los accesos al astillero de Navantia Ferrol, donde desarrolla parte de la industria auxiliar del metal de la comarca de Ferrolterra, y a media mañana también se desplazarán a los polígonos. Además, a las 12.00 horas, saldrá de la puerta de la factoría una nueva marcha por las calles de la ciudad

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