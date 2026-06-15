La eliminación de los dos campos de fútbol 7 de A Malata generará 116 estacionamientos

Los operarios ya están marcando parte de la superficie Jorge Meis

De los dos campos de hierba artificial de fútbol 7 del fondo sur de A Malata ya no queda nada. Después de algo más de veinte años de su construcción, los dos terrenos de juego que durante este tiempo hizo posible no solamente el entrenamiento y la disputa de partidos de los equipos de las categorías inferiores del Racing, sino también su alquiler a la ciudadanía en general, ambos terrenos de juego son ya explanadas. La superficie de uno de ellos ya ha sido asfaltada y avanza en la preparación de una nueva zona de estacionamiento que dará cabida a 116 vehículos. Tres de esas plazas están destinadas al aparcamiento de personas con movilidad reducida.

La otra, sin embargo, se demorará un poco más porque en principio se utilizará como zona de acopio de material para las obras de modernización del ramal ferroviario que ejecuta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– en el tramo de la red general, es decir, desde la estación de tren hasta el túnel de A Malata.

Como se recordará, los dos campos de hierba artificial se construyeron en el año 2004 con el dinero que el club ingresó con el traspaso del futbolista nigeriano Ikechukwu Uche al Recreativo de Huelva, tras el descenso del club a Segunda División B.