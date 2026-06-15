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Ferrol

FeC organiza este miércoles una asamblea abierta para presentar la confluencia

Será a las 19.00 horas en el Ateneo

Redacción
15/06/2026 22:47
FeC anuncia que concurrirá a las elecciones de 2027
FeC anuncia que concurrirá a las elecciones de 2027
X.G.
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Después de anunciar la confección de una candidatura única de la “esquerda transformadora”, Ferrol en Común organiza para mañana miércoles, a las 19.00 horas, una asamblea abierta en la sede del Ateneo.

Se trata, explica la formación que lidera Jorge Suárez, de un encuentro en el que participarán también las fuerzas que apoyan la candidatura para las municipales: Esquerda Unida, Podemos, Sumar, Anova y FeC. La reunión, señalan los promotores, tiene como objetivo “presentarnos formalmente á militancia de cada organización que forma a confluencia de esquerdas e trasladar a nosa mensaxe de unión e ilusión a toda a cidadanía que nos queira acompañar”.

Además, Ferrol en Común explica que el encuentro también pretende “recuperar o espírito participado que caracteriza a Ferrol en Común, fortalecer alianzas e escoitar as primeiras propostas de cara a construír un proxecto común con toda a cidadanía, converténdonos nunha ferramenta útil para os veciños e veciñas”.

Por ello, los impulsores del acto hacer un llamamiento a la participación dirigido “a todas as persoas que sintan unha inquietude por mellorar a nosa cidade e a vida da xente”

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