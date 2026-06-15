Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello de Ferrol licita de nuevo las infraestructuras para las fiestas tras la resolución del Tacgal

Había sido anulada tras la presentación de un recurso por parte de una empresa

Redacción
15/06/2026 22:43
Imagen de la plaza de Armas durante una de las actuaciones festival
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Goberno aprobó este lunes el expediente para contratar las infraestructuras y producción técnica, iluminación y sonido de las fiestas de verano, una licitación que ya se publicó hace unas semanas, pero que fue anulada tras haber estimado el Tacgal un recurso presentado por una empresa en el que pedía el desglose del beneficio económico industrial. 

Este contratiempo lleva al ejecutivo municipal a relanzar el contrato por la vía de urgencia, pues es la manera de que pueda adjudicarse en plazo “tendo en conta a proximidade das datas das festas de San Ramón”

El contrato se divide en dos lotes. El primero es para los servicios de producción e infraestructuras físicas –escenarios, instalaciones para equipos de control de sonido e iluminación, elementos de backstage, vallados, plataformas para personas con movilidad reducida, servicios, cátering o vigilancia. 

El segundo lote es para los servicios de iluminación y sonido. El presupuesto que se destina a ambos suma 223.000 euros –110.683 el primero y 113.031 el segundo–. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620