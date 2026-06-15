El Concello de Ferrol licita de nuevo las infraestructuras para las fiestas tras la resolución del Tacgal

Imagen de la plaza de Armas durante una de las actuaciones festival Emilio Cortizas

La Xunta de Goberno aprobó este lunes el expediente para contratar las infraestructuras y producción técnica, iluminación y sonido de las fiestas de verano, una licitación que ya se publicó hace unas semanas, pero que fue anulada tras haber estimado el Tacgal un recurso presentado por una empresa en el que pedía el desglose del beneficio económico industrial.

Este contratiempo lleva al ejecutivo municipal a relanzar el contrato por la vía de urgencia, pues es la manera de que pueda adjudicarse en plazo “tendo en conta a proximidade das datas das festas de San Ramón”.

El contrato se divide en dos lotes. El primero es para los servicios de producción e infraestructuras físicas –escenarios, instalaciones para equipos de control de sonido e iluminación, elementos de backstage, vallados, plataformas para personas con movilidad reducida, servicios, cátering o vigilancia.

El segundo lote es para los servicios de iluminación y sonido. El presupuesto que se destina a ambos suma 223.000 euros –110.683 el primero y 113.031 el segundo–.