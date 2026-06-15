Doce equipos de Galicia, País Vasco y Asturias competirán en la III Carreira Greenpower de As Pontes

Alumnado de la EPEF realizando la revisión del vehículo eléctrico con el que competirán en la carrera Cedida

El circuito pontés de karting acogerá este jueves 18 la tercera edición de la Carreira Greenpower que organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) del Campus Industrial con la colaboración de la Escudaría As Pontes Motosport.

La competición, en la que se miden doce equipos de Galicia, Asturias y País Vasco —tres de ellos de las comarcas— se desarrollará de 9.00 a 17.30 horas con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible usando una única batería eléctrica sin posibilidad de recargarla ni cambiarla.

Previamente, los participantes —que se dividen en dos categorías, F24, de 11 a 16 años, y F24+, de 16 a 25— recibieron de Greenpower Iberia un kit básico para construir el vehículo desde cero. También contribuyen a hacer posible la cita la Diputación de A Coruña, los Concellos de Ferrol y As Pontes, el Grupo Intaf, Carpintería Madesa, el concesionario Renault Caetano Fórmula y Supermercados Gadis.

Entre los participantes en esta tercera edición destacan los dos equipos anfitriones del IES Castro da Uz pontés, ‘Kastro Sport Teams’ —uno en cada categoría—; el de la Escola, ‘EPEF Racing Team’ en F24+, y el del IES As Telleiras naronés, ‘TT Racing Narón’, en la misma categoría que el anterior. Asimismo, llegan proyectos desde Vigo, Carral, A Estrada, Ribadavia y Sanxenxo, de las localidades asturianas de Nava y Oviedo, y de la ciudad vasca de Barakaldo.