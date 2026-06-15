Destruido un retablo del siglo XVII de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol tras empotrarse un tractor en el templo

El boquete de grandes dimensiones que quedó tras empotrarse el tractor El Debate

Un tractorista se llevó por delante una parte de la capilla de San Xosé en San Paio de Parga, situada en el municipio de Guitiriz (Lugo). El impacto de este vehículo de grandes dimensiones provocó el derribo del retablo y también de algunas figuras del templo.

Además, el conductor se dio a la fuga tras el accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil. Al parecer, al hombre dio positivo cuando fue localizado y se le practicó la oportuna prueba de alcoholemia.

Los hechos en cuestión tuvieron lugar en la tarde del viernes, entre las 19.30 e las 20.00 horas, cuando se sabe que el tractor impactó contra el muro oriental de la referida capilla, derribándolo casi por completo.

Por fortuna, como afirmó el párroco que lleva esta parroquia Óscar Fernández, en el momento de la colisión no había personas en el interior del templo, por lo que no se registraron heridos. Fue el propio cura quien lamentó la destrucción de parte del retablo que, según avanzó, parece que es del siglo XVII, como permite suponer una inscripción de algunas de las imágenes afectadas por el impacto.

Los restos del retablo y el muro en el interior de la iglesia Cedida

El objetivo de la diócesis ahora pasa por valorar los elementos patrimoniales que resultaron dañados, que fueron trasladados al exterior de la capilla, para determinar su valor histórico, si se podrían llegar a restaurar y el precio de la referida actuación.