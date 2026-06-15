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Sociedad

Carola Bouza creará el cartel del 35 aniversario de Equiocio Ferrol

La joven profesional es una creadora multidisciplinar que trabaja obra en gran formato y creación audiovisual

Redacción
15/06/2026 21:34
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La artista ferrolana con alguno de los bocetos en los que ha estado trabajando
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Equiocio Ferrol ha confiado a la ilustradora ferrolana Carola Bouza la creación del cartel oficial de su 35ª edición, un encargo que ya se encuentra en fase de desarrollo y cuyos primeros bocetos forman parte del proceso creativo que dará forma a la imagen de una edición especialmente significativa para el certamen.

La obra definitiva se dará a conocer próximamente, sumándose a las realizadas en los últimos años por Eduardo Hermida, Carla Villaamil y Maribel Garrote. De este modo, la cita deportiva y social continúa apostando por el talento artístico del territorio, reforzando el vínculo entre el certamen y la creación cultural contemporánea de las comarcas.

La artista reconoce afrontar el proyecto con “una enorme ilusión y responsabilidad”, explicando que “Equiocio forma parte del imaginario colectivo de muchas generaciones de Ferrolterra y supone un reto apasionante intentar condensar en una sola imagen todo lo que representa el evento: deporte, naturaleza, cultura, convivencia y territorio”, señala Carola Bouza.

Como explican desde la organización, la colaboración de la artista con Equiocio Ferrol irá más allá del cartel oficial. Y es que durante los días de celebración del evento, del 6 al 9 de agosto en el recinto de As Cabazas, contará con un espacio propio en las instalaciones, donde el público podrá conocer parte de su trayectoria y obra artística.

Exposición y creación en directo

Por otra parte, Bouza desarrollará una creación en directo que se completará a lo largo del certamen y que, posteriormente, se destinará a una iniciativa solidaria, ya que la pieza resultante se sorteará con fines benéficos, destinándose la recaudación íntegra a apoyar la labor de las entidades participantes en Equiocio Social, el programa que articula el compromiso del evento y que reúne cada año a asociaciones y organizaciones del tercer sector de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Carola Bouza (Ferrol, 1997) es una joven artista multidisciplinar, especializada en dibujo e ilustración. Sus trabajos abarcan proyectos de ilustración, obra en gran formato y creación audiovisual ‘Stop Motion’.

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