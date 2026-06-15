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Ferrol

Campus Industrial y Empresa Pública de Servizos Sanitarios estudian vías de colaboración

La directora del organismo visitó este lunes las instalaciones universitarias

Redacción
15/06/2026 22:26
Instante de la visita a las instalaciones del Campus Industrial
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El director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, y la directora del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni), Belén Montero, recibieron este lunes a la jefa del Servizo de Consultoría de Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, Cristina Enjamio, y al gerente del Clúster de Saúde, Iván Raris, con motivo de la celebración de una primera reunión de trabajo promovida por la Oficina de Transferencia de Coñecemento (OTC) de la Universidade da Coruña en el marco del Programa UDC Conecta. 

Se trata de una iniciativa que pretende “sentar as bases dunha futura colaboración no eido da optimización de procesos, eficiencia enerxética ou economía circular”. 

A lo largo de la jornada, tanto Montero como Raris pudieron conocer el trabajo que se desarrolla por parte del personal investigador del grupo de Ciencia e Técnica Cibernética (CTC), del Grupo Integrado de Enxeñaría y del grupo Materials and Renewable Energy for Engineering, Environment and Sustainability (Mares). 

Asimismo, la comitiva pudo visitar los laboratorios de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais, Polímeros, Aplicacións Industriais do Láser y Enxeñaría Mecánica. 

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