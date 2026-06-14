Sesión clínica en el Marcide sobre la confidencialidad de los datos de los pacientes

Rosendo Bugarín y Alfonso Pérez ASF

El salón de actos del hospital Arquitecto Marcide acogía esta semana la sesión clínica “A confidencialidade na era da información”. Una charla dirigida a profesionales, residentes y alumnado del Área Sanitaria de Ferrol que organizó la Unidad de Formación Continuada.

En el encuentro, dirigido por el médico de familia y máster en Bioética, Rosendo Bugarín González, y el subinspector sanitario del Área, Alfonso Pérez Zorelle, se trató de reforzar la cultura de la confidencialidad en el manejo de los datos de salud de la ciudadanía. “Queremos concienciar sobre a enorme responsabilidade que implica o manexo da documentación sanitaria, e, con esta sesión, a Área ferrolá reafirma o seu compromiso absoluto coa intimidade do paciente, garantindo que a tecnoloxía e a información médica se empreguen exclusivamente baixo criterios estritamente asistenciais, seguros e legais”, subrayaron.

En sus intervenciones, Bugarín González se refirió al secreto profesional, mientras que Pérez Zorelle se centró en la normativa vigente, la gestión de accesos a la historia clínica, cómo se realizan las auditorías de acceso, la identificación técnica de esas entradas y las repercusiones disciplinarias que podría tener una consulta indebida. Rosendo Bugarín recordó a los presentes que el secreto profesional es algo “individual e deontolóxico que se marca o profesional, unha norma de excelencia propia, pero a confidencialidade é un dereito do paciente, regulado”. Cualquier publicación de datos, por ejemplo para un estudio científico, ha de contar con el consentimiento del paciente.

Alfonso Pérez repasó las normas vigentes en el terreno de la protección de datos y ofreció también consejos para acceder solo a la información necesaria para la asistencia.