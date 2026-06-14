Pruebas médicas y tratamientos, más llevaderos gracias a los pictogramas

Las profesionales del Área Sanitaria de Ferrol durante la presentación de este programa ASF

El Área Sanitaria de Ferrol acaba de activar en colaboración con Aspanaes, un proyecto de disposición de pictogramas en los ámbitos pediátricos y de urgencias con los que se pretende favorecer una mejor comunicación con el paciente. Esta acción fue presentada esta semana en el marco de las VI Xornadas de Humanización, a nivel autonómico, que se celebraban en Compostela, y también en el transcurso do Consello Asesor de Pacientes.

Se encargaron de presentar la iniciativa la supervisora de Calidade, Silvia López Díaz-Robles; la supervisora de Humanización e Atención ó Paciente, Laura Almeida Robles; la psicopedagoga y maestra de Pedagogía Terapéutica, Berta Blanco de la Piñera y la logopeda de Aspanaes, Esperanza Fernández Rey.

Las profesionales han trabajado de forma conjunta con la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía y otras áreas del CHUF para implantar este sistema de pictogramas que contribuyen a reforzar la comunicación entre profesionales y pacientes y familias, eliminando barreras comunicativas que puedan darse, además de permitir anticiparse a lo que va a ocurrir durante el proceso asistencial, cuánto durará y las sensaciones que pueda implicar el mismo.

La finalidad es “mellorar a compresión da atención sanitaria, conseguir a cooperación da persoa durante a proba ou tratamento e incrementar a tolerancia a posibles estímulos como ruidos, contacto físico ou equipos médicos”.

El proceso es resultado de un proceso de observación sobre las dificultades de comunicación y comprensión así como las barreras detectadas y estrategias utilizadas que vieron que se podrían adaptar a las personas con TEA o déficit cognitivo.

Todo el material se le facilitará a la familia antes de la prueba o la estancia hospitalaria para que la persona pueda anticiparse en todo momento a lo que va a pasar durante las diferentes partes de la cita o la jornada. L