Pruebas médicas y tratamientos, más llevaderos gracias a los pictogramas
El Área y Aspanaes han impulsado una iniciativa que se implantará en las Urgencias y ámbitos pediátricos
El Área Sanitaria de Ferrol acaba de activar en colaboración con Aspanaes, un proyecto de disposición de pictogramas en los ámbitos pediátricos y de urgencias con los que se pretende favorecer una mejor comunicación con el paciente. Esta acción fue presentada esta semana en el marco de las VI Xornadas de Humanización, a nivel autonómico, que se celebraban en Compostela, y también en el transcurso do Consello Asesor de Pacientes.
Se encargaron de presentar la iniciativa la supervisora de Calidade, Silvia López Díaz-Robles; la supervisora de Humanización e Atención ó Paciente, Laura Almeida Robles; la psicopedagoga y maestra de Pedagogía Terapéutica, Berta Blanco de la Piñera y la logopeda de Aspanaes, Esperanza Fernández Rey.
Las profesionales han trabajado de forma conjunta con la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía y otras áreas del CHUF para implantar este sistema de pictogramas que contribuyen a reforzar la comunicación entre profesionales y pacientes y familias, eliminando barreras comunicativas que puedan darse, además de permitir anticiparse a lo que va a ocurrir durante el proceso asistencial, cuánto durará y las sensaciones que pueda implicar el mismo.
La finalidad es “mellorar a compresión da atención sanitaria, conseguir a cooperación da persoa durante a proba ou tratamento e incrementar a tolerancia a posibles estímulos como ruidos, contacto físico ou equipos médicos”.
El proceso es resultado de un proceso de observación sobre las dificultades de comunicación y comprensión así como las barreras detectadas y estrategias utilizadas que vieron que se podrían adaptar a las personas con TEA o déficit cognitivo.
Todo el material se le facilitará a la familia antes de la prueba o la estancia hospitalaria para que la persona pueda anticiparse en todo momento a lo que va a pasar durante las diferentes partes de la cita o la jornada. L