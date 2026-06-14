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Sanidad

Pruebas médicas y tratamientos, más llevaderos gracias a los pictogramas

El Área y Aspanaes han impulsado una iniciativa que se implantará en las Urgencias y ámbitos pediátricos

Redacción
14/06/2026 15:23
Sistema pictográfico
Las profesionales del Área Sanitaria de Ferrol durante la presentación de este programa
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El Área Sanitaria de Ferrol acaba de activar en colaboración con Aspanaes, un proyecto de disposición de pictogramas en los ámbitos pediátricos y de urgencias con los que se pretende favorecer una mejor comunicación con el paciente. Esta acción fue presentada esta semana en el marco de las VI Xornadas de Humanización, a nivel autonómico, que se celebraban en Compostela, y también en el transcurso do Consello Asesor de Pacientes.

Se encargaron de presentar la iniciativa la supervisora de Calidade, Silvia López Díaz-Robles; la supervisora de Humanización e Atención ó Paciente, Laura Almeida Robles; la psicopedagoga y maestra de Pedagogía Terapéutica, Berta Blanco de la Piñera y la logopeda de Aspanaes, Esperanza Fernández Rey.

Las profesionales han trabajado de forma conjunta con la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía y otras áreas del CHUF para implantar este sistema de pictogramas que contribuyen a reforzar la comunicación entre profesionales y pacientes y familias, eliminando barreras comunicativas que puedan darse, además de permitir anticiparse a lo que va a ocurrir durante el proceso asistencial, cuánto durará y las sensaciones que pueda implicar el mismo.

La finalidad es “mellorar a compresión da atención sanitaria, conseguir a cooperación da persoa durante a proba ou tratamento e incrementar a tolerancia a posibles estímulos como ruidos, contacto físico ou equipos médicos”.

El proceso es resultado de un proceso de observación sobre las dificultades de comunicación y comprensión así como las barreras detectadas y estrategias utilizadas que vieron que se podrían adaptar a las personas con TEA o déficit cognitivo.

Todo el material se le facilitará a la familia antes de la prueba o la estancia hospitalaria para que la persona pueda anticiparse en todo momento a lo que va a pasar durante las diferentes partes de la cita o la jornada. L

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