La fragata ‘Álvaro de Bazán’ hace escala en San Diego, en California

La F-101 instantes antes de llegar al puerto de San Diego, en California Armada

La fragata F-101 ‘Blas de Lezo” ha efectuado en las últimas jornadas una escala en el puerto de San Diego, en la costa de San Francisco, en Estados Unidos, en la que ha sido una parada técnica para cubrir las necesidades logísticas de la unidad de guerra y su tripulación. Además, este alto en la travesía se aprovecha también para ultimar los preparativos de cara a tomar parte en la actividad Rimpac (Rim of the Pacific), el mayor ejercicio naval internacional, que reunirá a unidades navales, aéreas y terrestres de numerosos países aliados y socios.

Tomar parte en el ejercicio referido constituye “una excelente oportunidad para reforzar la interoperabilidad, intercambiar experiencias y adiestrarse en un entorno multinacional de gran complejidad y también exigencia”, como señalan desde la Armada, añadiendo que la presencia de la F-101 en el contingente pone de relieve también el compromiso que existe en el ámbito de la cooperación internacional, la seguridad marítima y el fortalecimiento de las capacidades conjuntas con marinas de todo el mundo. .

'Blas de Lezo', 'Patiño' y 'Serviola'

También navegan hacia la costa estadounidense dos unidades con base en el Arsenal de Ferrol como son el BAC ‘Patiño’ y la ‘Blas de Lezo’, integradas en el ‘Despliegue Atlántico’, formando parte de un contingente nacional integrado por 1.500 militares. Durante la travesía cruzando el Atlántico, que suele durar del orden de los veinte días, las unidades de guerra movilizadas han realizado numerosos ejercicios de adiestramiento.

La 'Blas de Lezo' y el 'Patiño' se adiestran en alta mar durante la operación 'Despliegue Atlántico' Más información

Otro barco con base en Ferrol, el patrullero de vigilancia marítima P-71 ‘Serviola’ se ha estado adiestrando en las últimas jornadas con la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, realizando ejercicios con helicópteros del Instituto Armado y el Sasemar. “Estos ejercicios conjuntos son fundamentales para fortalecer la coordinación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, como refieren desde la Armada.

Uno de los ejercicios en los que tomó parte el 'serviola' Armada

Durante las maniobras se han puesto en marcha procedimientos de comunicación, coordinación táctica y actuación conjunta, aspectos “esenciales” para coordinar una respuesta rápida, explican.

Dicho lo cual, la suma de medios aéreos y navales “permite a su vez ampliar la capacidad de vigilancia y control marítimo”, afirman desde la Armada.