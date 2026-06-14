El Arsenal optimizará su red de saneamiento con otra inversión

Vista parcial del Arsenal desde el interior, con la ciudad al fondo Jorge Meis

La Armada invertirá cerca de 400.000 euros –impuestos incluidos– en la optimización y puesta en servicio completa de su sistema de saneamiento, una infraestructura que en las últimas décadas ha sido objeto de diversas intervenciones para poder ponerla a punto definitivamente y sin ocasionar perjuicios a la red municipal ni a la lámina de agua de contacto con la dársena militar.

Las obras, que impulsa Intendencia de Ferrol, afectan a una extensa canalización, la que se abarca desde el edificio de la Compañía de Guardia hasta la zona de Herrerías. La intención de los trabajos es eliminar las filtraciones que se han detectado en los últimos tiempos y que, según explican los pliegos de la licitación, comenzaron en realidad a mediados de la década de los 90, cuando se redactó el proyecto de construcción del colector general de la ciudad. La idea en aquel momento era habilitar una infraestructura en el Arsenal que, por una parte, pusiese fin al vertido directo de aguas residuales al agua, como se venía haciendo desde siempre y, por otra parte, conectarla con las tuberías ‘civiles’, que, como se recordará, se extienden bajo la superficie del Paseo de Irmandiños.

Pero la red de saneamiento municipal no llegó a entrar en funcionamiento, como, por lo tanto, tampoco lo pudieron hacer las tres estaciones de bombeo que se hicieron en el Arsenal –en las inmediaciones de la sede de la Comandancia General, del Tren Naval y del Cuartel de Instrucción de Marinería– ni el entronque con la infraestructura extramuros.

El segundo intento llegó en 2013, con un nuevo proyecto para conectar a la red municipal tanto el recinto del Arsenal como la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. En ese momento, se renovaron los equipos que estaban obsoletos de la intervención de los 90 e incluso se pudo hacer desembocar el desagüe de la lavandería del Cuartel de Instrucción, que hasta el momento vertía directamente (en este caso no aguas negras, sino las procedentes del lavado) a la dársena de Puerto Chico.

Varios proyectos

Pero tampoco entonces fue posible unificar ambas redes, la municipal y la militar. Durante la ejecución de los trabajos del proyecto de 2013 se inspeccionaron los pozos de bombeo y se detectaron varias incidencias que “hacían inviable la entrada en funcionamiento del bombeo para conectarse a la red de saneamiento pública”, por lo que más adelante, en 2016, se impulsó otra actuación que incluía la impermeabilización interior de los pozos, la ejecución de un nuevo aliviadero en cada uno de ellos o la instalación de cestas de recogida de sólidos en las entradas a los mismos.

No obstante, había un problema mayor: la inundación de las cámaras húmedas de los bombeos cada vez que subía la marea, circunstancia que impedía la entrada en servicio del sistema: de hacerlo, se estaría enviando agua salada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales –EDAR– de Cabo Prior, con los riesgos que implicaría en el mantenimiento de los equipos, y, además, con el agravante de que las bombas tendrían que funcionar sin pausa, reduciendo de este modo su vida útil.

Intercambio

El estado de preservación de los colectores interiores del Arsenal tampoco era el más óptimo, sobre todo por el contacto continuo con el agua salada. Se pudo certificar la existencia de filtraciones al terreno que podrían acabar contaminando las aguas próximas a las zonas de atraque de los buques y, además, cuando la marea subía podrían producirse fugas en el sentido contrario: desde tierra hacia los colectores.

La solución se explicitó en sendos proyectos de adecuación de los colectores en 2020 y 2021. En las inspecciones con cámara robotizada que se realizaron se comprobó que la estanqueidad de la red se perdía en las uniones entre tramos de los colectores, por lo que se procedió a su arreglo e impermeabilización, con lo que los ramales 1 y 2 del colector quedaron en condiciones de operatividad, aunque no el resto, en el que se centra el presente proyecto, que deberá ejecutarse en dos meses desde la firma del contrato.