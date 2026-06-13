Los centros de salud de la comarca animan a los pacientes a proteger la piel del sol en estos días cálidos

En las mesas se repartieron consejos, información y muestras de crema Cedida

Profesionales de los centros de salud de Cabanas y Monfero, así como del Fontenla Maristany en Ferrol, activaban en las últimas horas mesas informativas con múltiples actividades para fomentar que se proteja la piel llegado el verano y también en estos días de calor y mayor presencia en las playas, y evitar en la medida de lo posible lesiones que puedan producir cáncer.

La acción se enmarca en los actos relativos al Día del Cáncer de Piel que se conmemoró ayer, acercando a usuarios y acompañantes información sobre prevención, protección solar y detección precoz, además de entregar muestras gratuitas de crema solar indicándoles la mejor manera de emplearla.

En estas mesas se explicó también que una fotoprotección idónea y constante ayuda a reducir el daño solar acumulado y el riesgo de sufrir cáncer de piel; y que el 99% de los melanomas detectados a tiempo presentan una alta supervivencia.

Mostraron el método ‘ABCD’, que es una herramienta clínica empleada para la evaluación de lesiones pigmentadas o lunares, basada en criterios morfológicos que permiten la detección precoz del melanoma. La ‘A’ Asimetría, un lunar que no tenga forma ovalada; la ‘B’ de Bordes, que sean irregulares o con picos; la ‘C’ de color, si es variado y no homogéneo, por ejemplo de marrón claro a negro; ‘D’ de Diámetro, mayor de 6 milímetros e ‘Y’ de Evolución, cambio de aspecto, tamaño o color significativos.

El lema presente en alguna de estas mesas era: “Se a túa pel puidera falar, pediría crema solar”, en alusión a la importancia de tener presente la fotoprotección en momentos de exposición.

En el Área Sanitaria de Ferrol se celebró recientemente una sesión general sobre el melanoma donde se habló, entre otras cuestiones, sobre la teledermatología y la importancia de los dermatoscopios que los facultativos tienen en los centros de salud, elementos indispensables para prevenir el melanoma, el séptimo tipo de cáncer en prevalencia.