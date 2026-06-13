Las altas temperaturas se ceban con los participantes de la XI Andaina Costa Ártabra

Tan solo once de los 69 participantes no completaron el recorrido Cedida

Poco más de ocho horas tardaron los 69 participantes –inicialmente era 72, pero hubo tres bajas– en completar el recorrido de 32 kilómetros de la décimo primera edición de la Andaina Costa Ártabra. La iniciativa, organizada por el Club de Montaña en colaboración con el Concello, empresas y entidades vecinales, arrancó a las 09.30 horas en la parroquia de Covas, recorriendo zonas como As Cabazas, San Xurxo, O Confurco o Brión.

No obstante, el recorrido, de dificultad media aunque con un nivel de exigencia física alto, resultó mucho más dificultoso de los inicialmente planeado precisamente por la ola de calor que se vivió en Ferrolterra desde el pasado viernes. Tanto es así, según detalló la organización del evento, once de los deportistas no pudieron completar el recorrido, mientras que otro tuvo que ser atendido por la ambulancia tras sufrir un golpe térmico.

Afortunadamente, salvo por las incidencias mencionadas, la propuesta concluyó con éxito pasadas las 17.30 horas.

Ola de calor

Hasta 37 grados centígrados se registraron este sábado en el entorno de la ciudad naval –según constató la estación del CIS de A Cabana– durante la segunda y última jornada de una ola de calor que incluso llevó a la Xunta a activar el nivel de alerta naranja en la comarca.

Así, durante buena parte del día, las calles de Ferrol, con la excepción de algunas terrazas, permanecieron desiertas, mientras que las playas, especialmente las urbanas, como Caranza, alcanzaron un nivel de ocupación pocas veces visto en un mes de junio.