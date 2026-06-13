El PSOE rinde homenaje a Xaime Quintanilla en el 128 aniversario de su nacimiento

El secretario xeral del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, durante el acto Jorge Meis

La agrupación local y provincial socialista rindió hoy sábado homenaje a Xaime Quintanilla con motivo del 128 aniversario de su nacimiento. El acto, celebrado al mediodía frente al monolito en honor al antiguo alcalde situado junto al monumento a la música tradicional ferrolana, en el Cantón de Molíns, contó con la participación de medio centenar de personas, entre los que se encontraban cuatro exregidores –Manuel Couce, Xaime Bello, Vicente Irisarri y Ángel Mato– y la práctica totalidad del grupo municipal del PSOE, entre otros.

La cita, con un tono notablemente íntimo, buscaba poner en valor no solo la trayectoria del que fue el primer alcalde de Ferrol durante la Segunda República, sino también su carácter humanista y reivindicativo. Así, fue el propio Mato Escalona el encargado de ‘conducir’ el evento, que arrancó, como no podía ser de otro modo, con una interpretación, de la mano del presidente del Real Coro Toxos e Froles, Arturo Lamas, de una de las primeras piezas grabadas por la entidad en el año 1928 –impulsada por el propio Quintanilla cuando la presidía–.

Seguidamente, la concejala Montserrat Dopico profundizó en la faceta cultural y política del médico, escritor y regidor a través de sus textos, haciendo especial hincapié en su visión de la lengua como elemento fundamental de la cultura de todos los pueblos, y de su perspectiva en relación al voto femenino. El siguiente en tomar la palabra –además de Ángel Mato, que también abordó la figura de su homólogo– fue Javier Blanco, presidente de la Asociación Cultural Quintanilla Martínez, que profundizó en la huella que dejó el político en la ciudad y su tejido social, así como en su legado. Por último, el acto concluyó con una ofrenda floral frente al monolito.