El comité de Navantia Ferrol acusa a la dirección de no querer negociar el nuevo Plan Industrial

La próxima jornada de huelga, de no alcanzarse un acuerdo, será el día 16 Daniel Alexandre

El comité de Navantia Ferrol acusó esta semana a la dirección del grupo naval público de no querer negociar el nuevo Plan Industrial de la compañía. A través de un comunicado, los sindicatos CIG y MAS –que ostentan la presidencia del órgano de representación– criticaron la postura de la empresa, afirmando que únicamente cuenta con la opinión del personal “cando existe unha imposición legal”, lo cual se traduce “nun silencio absoluto” en cuestiones como inversiones.

En esta línea, la parte social volvió a poner sobre la mesa algunas de las actuaciones necesarias para “garantir o futuro da construción e da reparación naval”, tales como el desarrollo de un dique de obra nueva; la mejora de los medios de elevación y de los sistemas de movimiento interior de grandes piezas; la actualización de las máquinas del taller de elaboración y del parque de chapas; o el refuerzo del equipo de I+D+i de eficiencia energética, entre muchas otras. De igual modo, los representantes demandaron nuevamente “un plan serio e eficaz de formación e emprego”, alertando de que, a día de hoy, el 80% de la producción está subcontratada, lo que, a su parecer, podría suponer un problema de pérdida de control del conocimiento estratégico a largo plazo.

Huelga del metal

Por otra parte, la representación sindical del sector siderometalúrgico de A Coruña –CCOO, CIG u UGT– anunció que se mantienen las cuatro nuevas jornadas de huelga programadas al no haberse alcanzado un acuerdo con la patronal durante la reunión celebrada ayer viernes. Así, la parte social criticó la negativa de los empresarios tanto a aceptar las últimas propuestas unitarias trasladadas –que incluso hacían concesiones respecto a las reivindicaciones iniciales–, como a mantener el diálogo durante el fin de semana.

De este modo, si bien el próximo encuentro se celebrará el lunes, los sindicatos señalaron que, por el momento, se mantendrán las protestas fijadas para los días 16, 17 y 30 de junio y para el 2 de julio.