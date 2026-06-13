El Colegio Belén de Ferrol señala que su alumna con dependencia participa en todas las actividades

Foto de archivo de una actividad del centro de enseñanza con motivo del Samaín AEIG

El Colegio Belén de Ferrol, situado en el barrio del Ensanche A, ha querido aclarar esta semana la situación de su alumna con dependencia después de que el grupo parlamentario socialista anunciase la presentación de una iniciativa en la cámara autonómica.

O caso da alumna do Belén con dependencia que non pode ir ás excursións chega ao Parlamento de Galicia Más información

“Desde el Colegio Belén nos vemos obligados a informar de que la alumna a la que se refiere en la noticia publicada el 5-06-2026, no ha tenido una persona de apoyo mientras ha permanecido en el mismo. Ni en el presente curso lectivo ni en el anterior se ha solicitado por su madre tal necesidad, ni durante la actividad lectiva ni en las actividades complementarias y visitas culturales, y, en realidad, la alumna ha participado en todas las extraescolares hasta la publicación de la noticia sin ningún impedimento; no tenemos tampoco ningún documento que ampare la solicitud del cuidador que se ha planteado por la madre de la alumna para la última actividad de carácter lúdico”, detalla el centro educativo.