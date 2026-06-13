Dos décadas sin desbroces en un talud de San Xoán por un conflicto por su titularidad

El afectado alerta también de que la vegetación puede llegar a tocar los cables de suministro eléctrico Jorge Meis

“En 20 años que llevamos viviendo aquí, vinieron a cortar dos veces”, asegura José Manuel Porto, vecino de San Xoán, que desde hace dos décadas sufre un problema de falta de desbroces en un talud junto a su domicilio por un conflicto de titularidad entre administraciones. Según explica el afectado, cuando Audasa finalizó la construcción del acceso norte, en el año 1999, se levantó un puente junto a su inmueble para atravesar la autopista, dado que la mencionada calle había quedado dividida en dos por la vía de alta capacidad.

“Esto fue una reposición que se hizo porque por aquí pasaba la antigua carretera de O Espiño”, relata el vecino, apuntando que, cuando terminaron las obras, la gestora de la autovía aseguró que pasaba a ser de propiedad municipal. Sin embargo, la falta de claridad sobre la titularidad terminó haciendo que la empresa y la administración local “se pasasen la pelota los unos a los otros” en relación a los desbroces de este tramo.

Así, a consecuencia de esta coyuntura, es el propio afectado el que debe realizar estos trabajos varias veces al año, cuando la vegetación comienza a invadir su propiedad. “Yo corto un poquito para que no venga para adentro, pero cada vez que lo hago hay ratas del tamaño de un conejo”, detalla, apuntando que, cuando acomete las labores, debe dejar el perro fuera durante toda la noche para evitar la presencia de estos roedores.

Comunicaciones periódicas

Tal y como se señaló, este es un problema que se remonta a comienzos de la década de los 2000 y, desde entonces, Porto ha presentado escritos en el Concello solicitando una solución de forma periódica. “He perdido muchos, pero calculo que remitía uno cada dos meses”, afirma. En este sentido, apunta que el último desbroce se realizó a comienzos de mandato tras abordar la cuestión con el concejal de Obras e Servizos, José Tomé –que, según asegura el vecino, les trasladó que ese talud seguía siendo responsabilidad de Audasa–.

En esta línea, el afectado también denunció la situación el pasado año ante la Consellería de Medio Ambiente, que movilizó hasta su domicilio a un técnico para que elaborase un informe del estado del talud. “Nos dijo que había especies invasoras y que había que tenerlo cortado por la Ley de prevención de incendios”, alertándoles, además, de que había un riesgo elevado de fuego al estar junto a una carretera. A este respecto, entre los escritos que el vecino aportó a este Diario, se encuentra precisamente la respuesta de la Xunta, en la que se especifica que es competencia del Concello comprobar los hechos y, de existir una infracción, requerir a los propietarios –en este caso Audasa– el cumplimiento de sus obligaciones.