Correos alerta de un incremento en el número de estafas haciéndose pasar por la compañía

El aumento del comercio por internet ha agravado el problema Daniel Alexandre

La empresa pública Correos, mediante de su oficina de Ferrol, ha querido alertar esta semana a los vecinos de la comarca de un incremento de estafas telemáticas haciéndose pasar por la compañía. A través de un comunicado, la delegación señaló que se han constatado un aumento de los casos de ‘phishing’, una modalidad de engaños a través de internet mediante la cual los ciberdelincuentes crean correos electrónicos que imitan a los de la empresa para obtener datos personales y bancarios de sus usuarios.

En este sentido, avisó de que se trata de una técnica muy sofisticada que hace que las comunicaciones parezcan legítimas, algo especialmente arriesgado teniendo en cuenta que el comercio electrónico se encuentra al alza. Así, para combatir esta problemática, la compañía, por una parte, compartió una serie de recomendaciones para que sus clientes no sean víctimas de estas estafas –como comprobar que el ‘email’ cuenta con el código seguro o recordar que jamás se solicitarán datos personales o bancarios de ningún tipo–; y, por otra, ha puesto a disposición de todos los vecinos un verificador de correos electrónicos. Esta herramienta gratuita puede encontrarse en el apartado de seguridad de la sección de Atención al Cliente de su web.