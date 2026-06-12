Reunión entre pacientes y responsables de la gerencia del Área Sanitaria de Ferrol

Los asistentes a la reunión entre ASF y Consello Asesor de Pacientes Cedida

Las Asociaciones de Pacientes representadas en el Consello Asesor del Área Sanitaria de Ferrol se reunieron ayer con integrantes del equipo directivo, dando así sentido a su principal razón de ser, poniendo en común a la institución sanitaria y entidades.

En el acto estuvieron presentes la gerente Fernanda López; el director de Atención Primaria, Daniel Díez Díaz; la directora de Enfermería, Isabel Turnes Cordeiro; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage Gómez; el subdirector de Enfermería en el ámbito hospitalario, Javier Fernández Souto; la subdirectora de Humanización, Estrella López-Pardo; y la supervisora de Humanización y Atención al Paciente, Laura Almeida.

Por parte de la gerencia se dio cuenta de los cambios producidos en el equipo directivo y jefaturas de servicio; y del nuevo funcionamiento de los PAC en las jornadas de mañana de los sábados. También se habló de la reorganización de las analíticas en el ambulatorio Fontenla Maristany respondiendo a la demanda de la ciudadanía.

Se trataron, además, las mejoras en la accesibilidad, solicitadas anteriormente por las asociaciones de pacientes, y se avanzó que en breve se pasará un cuestionario de satisfacción de las consultas externas.