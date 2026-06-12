Reunión entre pacientes y responsables de la gerencia del Área Sanitaria de Ferrol
Las Asociaciones de Pacientes representadas en el Consello Asesor del Área Sanitaria de Ferrol se reunieron ayer con integrantes del equipo directivo, dando así sentido a su principal razón de ser, poniendo en común a la institución sanitaria y entidades.
En el acto estuvieron presentes la gerente Fernanda López; el director de Atención Primaria, Daniel Díez Díaz; la directora de Enfermería, Isabel Turnes Cordeiro; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage Gómez; el subdirector de Enfermería en el ámbito hospitalario, Javier Fernández Souto; la subdirectora de Humanización, Estrella López-Pardo; y la supervisora de Humanización y Atención al Paciente, Laura Almeida.
Por parte de la gerencia se dio cuenta de los cambios producidos en el equipo directivo y jefaturas de servicio; y del nuevo funcionamiento de los PAC en las jornadas de mañana de los sábados. También se habló de la reorganización de las analíticas en el ambulatorio Fontenla Maristany respondiendo a la demanda de la ciudadanía.
Se trataron, además, las mejoras en la accesibilidad, solicitadas anteriormente por las asociaciones de pacientes, y se avanzó que en breve se pasará un cuestionario de satisfacción de las consultas externas.