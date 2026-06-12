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Diario de Ferrol

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Universidade

Reservas dispoñibles para a xornada de portas abertas da EPEF dirixida a Bacharelato e FP

As persoas interesadas deberán inscribirse antes das 14.00 horas do xoves 18

Redacción
12/06/2026 19:18
Alumnado no Campus Industrial de Ferrol, diante da EPEF
Alumnado no Campus Industrial de Ferrol, diante da EPEF
Cedida
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O centro con maior número de alumnado matriculado do Campus Industrial, a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– organiza o venres 19 (de 17.00 a 19.00) a Xornada de Portas Abertas dirixida a alumnado de Bacharelato e de ciclos superiores de Formación Profesional –FP–, así como ás familias.

As persoas interesadas deberán inscribirse a través do correo electrónico subdireccion.estudantado.difusion.epef@udc.gal ou chamando ao 881 013 226, antes do xoves 18 ás 14.00 horas

Entre a oferta formativa que se dará a coñecer aos participantes deste encontro destaca o primeiro grao dual do Sistema Universitario de Galicia –SUG–, en Enxeñaría Eléctrica, e o grao aberto en Enxeñaría Industrial, que permite elixir ao alumnado a carreira que finalmente vai estudar no segundo curso.

Ademais, na EPEF pódense cursar graos noutras especialidades das enxeñarías: en Tecnoloxías Industriais, Electrónica Industrial e Automática, Mecánica e Naval e Oceánica, e o Programa de Simultaneidade entre estas dúas últimas titulacións.

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