Reservas dispoñibles para a xornada de portas abertas da EPEF dirixida a Bacharelato e FP
As persoas interesadas deberán inscribirse antes das 14.00 horas do xoves 18
O centro con maior número de alumnado matriculado do Campus Industrial, a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– organiza o venres 19 (de 17.00 a 19.00) a Xornada de Portas Abertas dirixida a alumnado de Bacharelato e de ciclos superiores de Formación Profesional –FP–, así como ás familias.
As persoas interesadas deberán inscribirse a través do correo electrónico subdireccion.estudantado.difusion.epef@udc.gal ou chamando ao 881 013 226, antes do xoves 18 ás 14.00 horas.
Entre a oferta formativa que se dará a coñecer aos participantes deste encontro destaca o primeiro grao dual do Sistema Universitario de Galicia –SUG–, en Enxeñaría Eléctrica, e o grao aberto en Enxeñaría Industrial, que permite elixir ao alumnado a carreira que finalmente vai estudar no segundo curso.
Ademais, na EPEF pódense cursar graos noutras especialidades das enxeñarías: en Tecnoloxías Industriais, Electrónica Industrial e Automática, Mecánica e Naval e Oceánica, e o Programa de Simultaneidade entre estas dúas últimas titulacións.