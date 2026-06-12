Los socialistas ferrolanos afean al BNG que exija una reducción de las inversiones en defensa

Rueda de prensa ofrecida este viernes por Ángel Mato y Obdulia Taboadela Daniel Alexandre

El grupo municipal del PSOE cargó este viernes contra el BNG, al que acusa de “hipocresía” al exigir, por una parte, la reducción del gasto estatal en materia de defensa, al tiempo que se solicitan mayores inversiones en el grupo público Navantia. Así, el secretario xeral de la formación en Ferrol y antiguo alcalde, Ángel Mato, compareció ayer ante los medios acompañado de la diputada Obdulia Taboadela, para defender las actuaciones del Gobierno central en la ciudad naval durante los últimos años.

“Cremos que esas dúas cousas son incompatibles e volven a poñer de manifesto unha incoherencia absoluta do Bloque Nacionalista Galego en relación ao máis importante sector produtivo que temos na comarca”, aseguró el portavoz socialista. En esta línea, Mato Escalona incidió en que una de las reclamaciones del BNG para los astilleros ferrolanos son mayores inversiones en el sector de la eólica marina, cuando esta misma formación “foi quen liderou a oposición frontal a esta nova tecnoloxía, que ten en Galicia xustamente un dos recursos máis importantes de todo o estado español”, aseguró, en referencia a la negativa del Bloque a la instalación de parques ‘offshore’ en las costas de la Comunidad.

Asimismo, volviendo al ámbito de la defensa, el secretario xeral criticó que “por un lado, nunha PNL, reclámase que o estaleiro de Ferrol siga puidendo adicarse á construcción de medianos e grandes buques (...) como poden ser as fragatas F-110 ou como vai a ser o BAM; e, por outro, nun exercicio de equilibrismo político indecente, esixen que se reduzan eses investimentos”. Mato, de este modo, hizo hincapié tanto en el desembolso que suponen dichos contratos como en otros proyectos impulsados por el Gobierno en el municipio, aseverando que, en su conjunto, suman más de 10.000 millones de euros.

Por su parte, la diputada Obdulia Taboadela afeó a los nacionalistas su “incoherencia”, señalando, en su caso, que en la mencionada PNL se demanda un Plan Industrial para Navantia, el cual, aseguró, “ya se está haciendo, con inversiones potentes, sostenidas y que tienen el objetivo de devolver a Ferrol el carácter industrial que siempre ha tenido”. A este respecto, la representante subrayó que, a día de hoy, el grupo naval no solo es todo un referente en el mercado internacional, sino que también sobresale en el campo de las tecnologías duales, que son aquellas diseñadas en un principio para el sector de la defensa “pero que luego se trasladan a la ingeniería, al I+D+i civil”.

“Estamos en un momento geopolítico muy complejo en el que la seguridad y la paz pasa por la protección de la ciudadanía ante posibles injerencias extranjeras”, afirmó. En cuanto al rechazo del BNG a la eólica marina, Taboadela Álvarez calificó la postura de “cerrazón frente a una tecnología sostenible que nos puede hacer líderes en Ferrol y Galicia en tecnologías renovables y que, además, no tiene que suponer ningún perjuicio para la pesca”, insistiendo en la “investigación” que hay detrás de esta disciplina.

Proposición

Respecto a la PNL de los nacionalistas, que será debatida en la comisión de Industria el próximo 23 de junio, la misma busca instar al Gobierno a “levar a cabo investimentos estratéxicos e a recuperación da construción naval civil”, exigiendo “novas infraestruturas e mellorar a capacidade dos sistemas existentes”. De igual modo, el texto propone la incorporación de la Xunta al consejo de administración del grupo naval, además de “descentralizar a política de compras e subcontratación” para favorecer a las industrias auxiliares.