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Ferrol

Las obras en Esteiro impiden la celebración este año de la tradicional luminaria de San Xoán

El gobierno local publicó un bando con las recomendaciones y normas a la hora de hacer las hogueras

Redacción
12/06/2026 21:54
La Asociación de Vecinos comunicó al Concello la decisión
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El gobierno local de Ferrol, informó de que este año no se celebrará la tradicional luminaria de Batallones, en Esteiro, con motivo de las obras que se están ejecutando en la zona y que no garantizan la seguridad del evento.

Para las hogueras que sí se encenderán en San Xoán y San Pedro se ha publicado un bando que ya se puede consultar en la web municipal, en el que se realizan una serie de recomendaciones de cara a la celebración de las hogueras de los días 23 y 28 de junio.

Así, la comunicación consistorial recuerda, por una parte, que si bien las hogueras están permitidas en terrenos privados, éstas deberán cumplir con todos los preceptos contemplados en la Ley 3/2007 de incendios forestales de Galicia. De igual modo, si bien el encendido de fogatas de este tipo no requiere de autorización previa, el Concello también ha establecido sus propios requisitos, como es un tamaño máximo para las mismas de cuatro metros de diámetro y tres de alto.

En esta línea, las luminarias deberán estar separadas debidamente de cualquier material inflamable o que pueda resultar dañado por las llamas y, en el caso de especies vegetales, se fija un radio mínimo de 15 metros para árboles de pequeño y mediano porte –además de mobiliario urbano– y de 25 para los de mayor tamaño, así como postes telefónicos y eléctricos u otros elementos. De igual forma, se recuerda que sólo está permitido quemar material vegetal y que la hoguera deberá quedar debidamente apagada antes de abandonarla.

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