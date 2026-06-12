La Plataforma por un Transporte Digno toma la estación de Ferrol para mostrar el abandono del servicio

Momento de la intervención de Juanjo Ruíz durante la jornada reivindicativa celebrada ayer Jorge Meis

Sobre una veintena de integrantes de la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca tomaron ayer la estación de autobuses de Ferrol para dar visibilidad a una problemática que, pese a años de movilizaciones y actos reivindicatos, sigue sin resolverse.

El colectivo, formado tanto por particulares como por asociaciones del tejido sociocultural de Ferrolterra –como el Foro Cidadán polo Ferrocarril, Teima Down o Feanpas– había anunciado esta misma semana la acción reivindicativa, que buscaba mostrar, precisamente, el estado de abandono de las instalaciones ferrolanas, previendo que, al ser completamente ignoradas por la administración, nadie les desalojaría, como así fue. La protesta se configuró como una jornada para “reflexionar”, en la que no faltaron intervenciones de vecinos y afectados, charlas e incluso actuaciones musicales entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

La iniciativa, de igual modo, contó con la presencia de representantes políticos, como los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Ferrol en Común, Ángel Mato y Jorge Suárez, el diputado socialista Aitor Bouza, o los alcaldes de Valdoviño y Pontedeume, Alberto González y Bernardo Fernández, que incluso tomaron la palabra para expresar su apoyo al colectivo. En cuanto a las intervenciones, una de las más destacadas –y que, además, abrió el apartado de ‘palestras’ del acto– fue la de Juanjo Ruíz Núñez, antiguo coordinador del plan técnico de transportes de la Xunta, que abordó los presuntos casos de prevaricación en la adjudicación de este servicio.