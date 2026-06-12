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Diario de Ferrol

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Fotoxornalismo galego

Galicia en Foco xa ten gañadores e destaca a fotografía do ‘Triatlón de Ferrol’ que asina o ferrolán Kiko Delgado

Os premios Foto do Ano e Serie do Ano son para Sandra Alonso e Iñaki Abella, respectivamente

Redacción
12/06/2026 19:30
Unha das fotos da Serie do Ano, publicada por Iñaki Abella no Faro de Vigo
Unha das fotos da Serie do Ano, publicada por Iñaki Abella no Faro de Vigo
Iñaki Abella
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Sandra Alonso, cunha imaxe publicada en La Voz de Galicia de Santiago, e Iñaki Abella, no Faro de Vigo, son os fotoxornalistas galardoados na 35 edición do certame Galicia en Foco, que organiza o Club de Prensa de Ferrol. O premio, que tamén destacou a beleza e orixinalidade do traballo do ferrolán Kiko Delgado, consta dunha figura de Sargadelos deseñada por Isaac Díaz Pardo e dunha dotación económica de 750 euros para cada un dos dous gañadores. 

‘Lluvia’ é o título co que presentou Sandra Alonso a súa fotografía, publicada o 27 de xaneiro de 2025, polo que obtén o premio Foto do Ano de Galicia en Foco, “por capturar unha instantánea que pola súa orixinalidade e sinxeleza podería ilustrar o día a día dos galegos nos duros invernos da nosa terra”, valorou o xurado, amais de destacar a imaxe do ‘Triatlón de Ferrol’ de Delgado.

Iñaki Abella obtén o premio Serie do Ano por ‘Volver’, elixida “por representar unha nova oportunidade económica vinculada ao mar, reflectida nunha serie de imaxes que exemplifican a labor diaria do fotoxornalismo local”.

O xurado estivo composto por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane e Xulia Díaz Sixto, ademais de Xoán Rubia Alejos, que actuou como secretario, con voz pero sen voto.

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