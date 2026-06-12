Ferrol avanza en su plan para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia

Una de las menores que forma parte del Consello Local de Infancia y Adolescencia que tomó la palabra Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Ferrol acogió este viernes un pleno extraordinario alejado de los debates más comunes y centrado en la infancia y juventud y en sus preocupaciones e inquietudes.

En la sesión se aprobó solicitar a Unicef que la ciudad, que ya es Amiga de los Mayores, se convierta también en una urbe comprometida con la infancia, engrosando así la lista de más de 300 que ya lo son en todo el territorio nacional. La propuesta permitirá al gobierno local contar con la colaboración de la entidad a la hora de desarrollar, mejorar e innovar en las políticas municipales dirigidas a niños, niñas y la adolescencia.

En la sesión participaron más de 60 alumnos y alumnas de entre 10 y 15 años de los colegios IES Sofía Casanova; CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP San Xoán de Filgueira; CEIP Ledicia, colegio Belén y CEE Terra de Trasancos. No pudieron estar presentes en el acto, aunque sí contaron con la representación del alumnado de los citados colegios, los alumnos del IES Catabois y el centro Ludy, que tomaron parte en los talleres previos y forman parte del Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia.

Todos muy atentos a lo que acontecía en el salón de plenos Daniel Alexandre

Los jóvenes Adriana, Paula, Lois, Jimena, Keila, Sara, Miranda y Duna, en representación del Consello Local de la Infancia y la Adolescencia, fueron los encargados de trasladar a los políticos presentes en la sesión plenaria sus reflexiones y propuestas, recordando que por ser niños “temos a nosa opinión e moito que dicir, sobre todo nas cousas que nos afectan”, precisó una de las intervinientes.

Los jóvenes también destacaron la importancia de contar con espacios pensados para la infancia y la adolescencia para poder expresar de forma libre sus opiniones y ser escuchados, “aínda que non temos nin voz nin voto nos órganos de decisión, temos unha opinión”.

Mostraron además su satisfacción por poder formar parte de este proceso participativo y por comprobar que sus aportaciones podrán ser tenidas en cuenta. Del mismo modo manifestaron su alegría por poder contribuir de alguna forma a hacer que la ciudad de Ferrol sea una urbe mejor y más comprometida con todos ellos, que pasarán a tener una presencia más significativa en la vida pública de un modelo de ciudad mucho más seguro, amable y adaptado a sus necesidades.

Los pequeños, algunos de ellos con los nervios normales, antes de empezar la sesión Daniel Alexandre

Los jóvenes finalizaron sus intervenciones lanzando un mensaje de compromiso y colaboración: “Aquí nos tedes para todo o que necesitedes”, ofreciéndose también a seguir participando de forma activa en la construcción de un “mellor Ferrol para todas e todos”.

Durante la sesión también tomó la palabra para defender la propuesta la concejala de Muller, Igualdade e Infancia, Elvira Miramontes, quien destacó la intervención de los menores, indicándoles que “sodes o presente pero tamén o futuro desta vila e non me extrañaría vervos aquí sentados nestas bancadas no futuro”, afirmó añadiendo que “hoxe é un día importante para Ferrol, porque a proposta que traemos a este pleno vai moito máis alá dun simple trámite administrativo”. La responsable municipal destacó que “o feito de que un pleno municipal escoite a voz dos nenos e adolescentes non é un xesto simbólico, senón unha mostra real de compromiso coa súa participación e cos seus dereitos; iso que, precisamente, debe facer unha Cidade Amiga da Infancia”.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey, felicitó al alumnado que tomó parte en la sesión destacando el “gran traballo” realizado hasta la fecha y animó a todos a “seguir traballando xuntos pola cidade”. El primer edil les trasladó también que “a vosa voz é importante para nós, porque sodes o futuro desta a nosa cidade de Ferrol”. El regidor agradeció además el desempeño del profesorado de los centros educativos participantes en los diferentes talleres.

El alcalde dialogando con los niños antes de la sesión plenaria Daniel Alexandre

También tomaron la palabra el resto de portavoces de la corporación manifestándose todos en la misma línea, agradeciendo el trabajo e implicación de los menores y destacando la importancia del consenso. “Hoxe é un día moi bonito fóra pero moi, moi bonito dentro do salón de plenos, tervos aquí é un auténtico pracer, moitas veces non somos conscientes de que debemos escoitarvos un pouco máis”, como esgrimió Nerea Purriños. Desde la bancada socialista, Julián Reina agradeció a los menores “que este de hoxe vaia ser un pleno exemplar, dos poucos nos que a vontade popular vai ser tan respetada”.