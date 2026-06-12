En sentido contrario, sin carné y bajo los efectos del alcohol por la AG-64 en As Pontes

Los agentes pudieron dar con el conductor kamikaze gracias a la llamada realizada por una persona que se encontró con el vehículo en dirección contraria GCT

El destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol investiga a un conductor como presunto autor de 3 delitos contra la seguridad vial.

Los hechos sucedieron a raíz de la comunicación del CIAE-112 alertando de la presencia de un vehículo circulando en sentido contrario al flujo establecido, a la altura del km 31 en la autovía AG-64, término municipal de As Pontes de García Rodríguez, con el consiguiente riesgo para su integridad y la del resto de usuarios de la vía, según la información facilitada por una conductora que denunció el hecho.

Inmediatamente se movilizó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol, que tras diversas comprobaciones y gracias a la información aportada por el ciudadano, lograron localizar e interceptar el turismo.

Una vez detenido el vehículo, los guardias civiles le realizaron al conductor las pruebas de detección alcohólica, arrojando una tasa superior al límite penal establecido, constatando además que esta persona carecía de permiso de conducción en vigor al constarle una suspensión temporal por sentencia judicial.

La Guardia Civil procedió a su investigación como presunto autor de 3 delitos contra la seguridad vial, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción con pérdida de vigencia del permiso por sentencia judicial y conducción temeraria al circular en sentido contrario por una autovía, generando un evidente riesgo para la vida e integridad de otros usuarios.

El Instituto Armado ha destacado "la ejemplar colaboración de la ciudadana que alertó de la situación de peligro y mantuvo informado en todo momento a los servicios de emergencias". Su actuación responsable, indicaron, permitió no solo alertar de un grave riesgo para la seguridad vial, sino también contribuir decisivamente a la identificación e investigación del presunto autor de los hechos.

La ayuda de ciudadanos y conductores "continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir accidentes, detectar conductas peligrosas y proteger la seguridad de todos los usuarios" de las carreteras, afirman desde el destacamento de Tráfico de Ferrol.