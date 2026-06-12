El PSOE de Ferrol y Narón critica que se califique de “histórico” el convenio para el saneamiento

Momento del anuncio del acuerdo entre ambos Concellos Cedida

Aún con la resaca del anuncio el pasado jueves de la firma de un convenio entre Ferrol y Narón para la gestión del saneamiento, las agrupaciones socialistas de ambos municipios cargaron contra sus respectivos gobiernos locales –PP y TEGA– por presentar como “histórico” dicho acuerdo, “cando o propio documento recoñece que non é máis que o cumprimento dunha sentencia xudicial”. A través de sendos comunicados –así como una valoración posterior del secretario xeral, Ángel Mato–, ambas formaciones coincidieron en que la medida no se trata de un “fito político”, sino de la “formalización administrativa dunha obriga legal”.

En el caso de la ciudad naval, el concejal Rafael Fernández calificó el acto de “manipulación”, recordando que la mencionada sentencia deriva de la decisión del anterior ejecutivo “de acudir aos tribunais para defender un reparto xusto dos custos do saneamento e evitar que a cidadanía ferrolá continuase asumindo unha carga económica que non lle correspondía”. Asimismo, criticó que el Partido Popular, cuando se encontraba en la oposición, rechazó “en todo momento” la vía judicial “e mesmo o procedemento permaneceu suspendido durante case dous anos baixo o mandato de Rey Varela”.

En estos mismos términos se expresó el anterior alcalde y portavoz del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, afirmando que le parecía “esperpéntico” que se califique de “hecho histórico” este acuerdo. “Gracias a que iniciamos ese proceso judicial, casi en exclusiva y con la oposición de todo el mundo, podremos recuperar más de cinco millones de euros, se han colocado unos caudalímetros que van a servir ahora para que cada Concello pague lo que tenga que pagar, y que quede mucho más claro cuál es el reparto de costes”.

Mala gestión

Las críticas de los socialistas naroneses, por otro lado, no se centraron tanto en el hecho de que el convenio sea el cumplimiento de la sentencia, sino en que dicho procedimiento, aseguran, deriva de la gestión de TEGA de este conflicto. “A alcaldesa escolleu durante anos o camiño da confrontación e da xudicialización en lugar do diálogo e a negociación. O resultado é coñecido por todos: Narón perdeu nos tribunais e agora os veciños e veciñas teñen que asumir as consecuencias económicas desa decisión”, aseguró el portavoz del grupo municipal, Jorge Ulla. De igual modo, el representante insistió en que el acuerdo supondrá un importante desembolso para los residentes en el ayuntamiento, alertando de la posibilidad de un nuevo incremento en las tarifas del auga como en 2023.