El Foro Cidadán polo Ferrocarril celebra las mejoras para la línea Ferrol-Ribadeo

Reunión celebrada el pasado mes de mayo entre el Foro y la Mancomunidade Daniel Alexandre

El Foro Cidadán polo Ferrocarril, la plataforma independiente que lucha por dotar a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal de un servicio digno y de calidad, celebró esta semana el reciente anuncio de ADIF relativo a una inversión de 3,4 millones de euros para la mejora y reparación de desmontes en el trazado de la línea de ancho métrico que conecta la ciudad naval con la localidad de Ribadeo.

A través de un comunicado, la entidad defendió la necesidad de acometer labores constantes de mantenimiento en las infraestructuras de transporte de cara a evitar incidencias como las registradas en el área durante los últimos meses, que llegaron incluso a paralizar durante horas el servicio. Asimismo, al tiempo que expresa su deseo de que las obras se realicen de un modo rápido y satisfactorio, recuerda que es preciso también incrementar el número de máquinas disponibles de cara a no interrumpir la prestación cuando se deben llevar a cabo labores de reparación.

Por otra parte, el Foro lamentó la “demora” en la concreción de la fecha para el proceso de contratación de nuevos maquinistas, así como de la comprometida reunión con ADIF para abordar un “imprescindible” plan de mejora de las conexiones ferroviarias en Ferrolterra.