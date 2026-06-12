El Concello ensalza la importancia de la lengua de signos en un emotivo acto 

El salón de recepciones se llenó para la ocasión Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol acogió ayer un emotivo y multitudinario acto para celebrar el Día Nacional de la Lengua de Signos, evento que sirvió también para reivindicar la importancia de la inclusión y no discriminación por razón del lenguaje y para firmar un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Xordos Ferrolterra (AXF), que aportará una partida de 33.000 euros para colaborar con el mantenimiento del servicio de interpretación de lengua de signos.

Una vez más, el evento estuvo amenizado por la Banda Ferrolá de Música, que abrieron el acto, en el que tomaron la palabra Rosa Martínez, la responsable de las políticas sociales, que saludó a los presentes empleando la lengua de signos. La edila destacó la elección de la fecha del acto, al coincidir con el 14 de junio, Día Nacional de la lengua de signos, recordando que se trata de una efeméride que conmemora la constitución, en el año 1936, del reconocimiento legal de estas lenguas, una de las mayores reivindicaciones para la población sorda. “Esta é unha xornada non só de celebración tamén é de recordatorio de que as nosas mans tamén falan”, afirmó Martínez. La lengua de signos, añadió, “non é só un recurso de comunicación é unha lingua viva, oficial, que outorga voz a milleiros de persoas no mundo”. Rosa Martínez indicó que “este día nos impulsa a seguir rachando barreiras, xa que unha sociedade que no inclúe a todas las linguas é unha sociedade incompleta”.

Un momento del acto festivo celebrado en el Ayuntamiento Daniel Alexandre

En el transcurso de la sesión en la que también se firmó el acuerdo entre el Concello y AXF, tomaron la palabra también sus protagonistas, la presidenta de AXF, Teresa Gallo y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. El regidor quiso enviar un mensaje de apoyo y respaldo a todas las personas que emplean la lengua de signos, “falala é inclusión e compromiso real para garantir que os cidadáns independentemente das súas capacidades teñan as mesmas oportunidades.

Durante el evento se proyectó también un vídeo con mensajes de visibilización de miembros de las corporaciones ferrolana o naronesa, entre otros, así como de entidades deportivas como Racing y O Parrulo y del Tercer Sector de la ciudad.

El regidor y la presidenta de AXF tras la firma de convenio de 33.000 euros Daniel Alexandre

Acuerdo con Equiocio

La Asociación Xordos Ferrolterra renovó ayer también su acuerdo de colaboración con Equiocio Ferrol. El presidente del comité organizador de la cita, Ricardo Pérez Lama, junto con su homóloga en la asociación, Teresa Gallo, rubricaron el nuevo convenio, con vigencia para el presente año.

El contrato en cuestión permitirá contar con servicio de intérprete de lengua de signos en los actos y actividades que se realicen en el marco de la cita ecuestre, tanto en el transcurso de la programación previa como durante el certamen, que se va a celebrar del 6 al 9 de agosto en su escenario habitual, en el campo das Cabazas en Covas.