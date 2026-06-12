El BNG entrega más de 1.500 firmas para solicitar a la Xunta la gestión pública de la residencia de mayores de O Bertón

Mon Fernández, llegando al edificio administrativo de la Xunta para entregar el documento de firmas Daniel Alexandre

El BNG ha dado un paso más en su lucha por conseguir que la gestión de la futura residencia de mayores de O Bertón cuente con gestión pública. Así, la responsable comarcal Pilar Lozano, su homólogo local, Roberto Montero, junto con el diputado en el Parlamento Galego y candidato a la Alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, se personaron frente al edificio de la Xunta para proseguir con la campaña social iniciada hace meses demandando que no se siga avanzando con la concesión del servicio a una compañía privada.

Lamentan que tras la entrega por parte de la Fundación Amancio Ortega (FAO) de las llaves del edificio asistencial a la Xunta de Galicia, en vez de poner en marcha la residencia con recursos y personal propios se iniciaran, ya a finales del año pasado, los trámites para dejar en manos de una concesionaria privada la gestión de la atención y funcionamiento de este recurso, “no que ven sendo a política habitual do Partido Popular de situar os servizos públicos en mans de empresas privadas”.

El BNG inició en aquel momento una campaña social de recogida de firmas en diferentes eventos de la ciudad de Ferrol demandado la gestión pública de la residencia, campaña que contó con apoyos explícitos por parte del personal de la residencia pública de Caranza y de representantes sindicales de las trabajadoras de las residencias privadas que existen en la ciudad.

Desde todos los ámbitos coinciden en señalar que con esta opción por la gestión privada el PP “relega a calidade do servizo, da vida e dos dereitos das persoas usuarias e dependentes, e mesmo das súas familias, a un segundo plano, priorizando os intereses do lobi empresarial das concesionarias dos servizos públicos que son as que finalmente deciden até onde chegan os dereitos da cidadanía”.

Santiago Campos, CEO de CK Senior Gestión: "recibir la adjudicación de la residencia de O Bertón es una enorme responsabilidad" Más información

O PP relega a calidade do servizo, da vida e dos dereitos das persoas usuarias a un segundo plano Mon Fernández (BNG)

Apuntan los nacionalistas que la diferencia entre la gestión directa por parte de la Xunta y la que se realiza a través de empresas privadas, se nota “no día a día” así como en los recursos humanos y en los materiales, en los servicios sanitarios o en la comida, etc.

Sin muertes durante el Covid en Caranza

A hilo de este asunto, afirma la presidenta del comité de empresa de la Consellería de Política Social de la provincia de A Coruña, que “a proba tivémola durante a pandemia, na residencia de Caranza, onde non houbo que lamentar ningunha morte, todo o contrario que nas residencias privadas da comarca”.

Proba da boa xestión pública tivémola na pandemia cando en Caranza non houbo que lamentar mortes, todo o contrario que nas residencias privadas da comarca Mon Fernández (diputado BNG)

El BNG ha vuelto a denunciar la precariedad laboral del personal que trabaja en las residencias privadas de mayores, que llevan años luchando por un convenio colectivo digno.

Además, los responsables nacionalistas informaron que el próximo día 18 plantearán este debate en el Parlamento de Galicia.