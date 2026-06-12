Cuatro proyectos del CIFP Ferrolterra, premiados en el certamen Innovatech

Un momento del acto de entrega de premios Cedida

El programa Innovatech entregó sus premios a los proyectos más destacados de los centros educativos participantes y entre estos se encuentran nada menos que cuatro del CIFP Ferrolterra, convirtiéndose en el centro que más galardones consiguió.

En esta convocatoria se ha batido el récord de participación, con 254 equipos inscritos, compuestos por 1.016 alumnos y alunas y en torno a 240 docentes coordinadores.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e FP, Román Rodríguez, destacó el programa como “un escaparate da I+G+i, a investigación e a innovación que se desenvolve na FP galega”.

En la entrega de los premios de la tercera edición del programa, en la que estuvo acompañado por la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, el titular del departamento educativo de la Xunta de Galicia recordó que de este certamen nació ya la primera patente de la FP gallega, así como una empresa, lo que demuestra que “son unha oportunidade para o emprendemento do alumnado e tamén para o desenvolvemento dos sectores produtivos de Galicia”.

El premio especial de la edición se lo llevó el centro Valentín Paz Andrade de Vigo, mientras que los de Ferrol fueron valorados en distintas categorías o retos.

En concreto recibieron los premios de EBA por el ‘Sistema de trazabilidade loxística e de procesos en fábrica de mobiliario de alta gama’ –una plataforma de software diseñada para garantizar la trazabilidad desde la recepción de la madera a la entrega al cliente–; Grupo Cuevas, por ‘Sistema de reciclaxe, depuración e aproveitamento da auga en proceso de pelado e cocción de castañas’ –un sistema de gestión híbrida que recupera la energía térmica y el agua empleados en el proceso–, el Windwaves, por ‘Sistema automático para a montaxe e axuste de tubos en jackets offshore’ –unidades mecatrónicas móviles y autónomas parafabricar estructuras offshore–y el del Grupo Intaf por ‘Carro de ferramentas autónomo’ –un robot móvil autónomo y módulos intercambiables para transportar las piezas de gran tamaño–