Abierto el plazo de presentación de ofertas para la ampliación del carril bici de Doniños

El nuevo tramo tendrá una longitud cercana a los 300 metros Daniel Alexandre

La Plataforma de Contratación del Sector Público incorporó recientemente a su relación de licitaciones el encargo de ejecución de la futura extensión del carril bici de Doniños, que conectará el tramo ya existente a través del pinar con el arenal de San Xurxo. El proyecto, como se recordará, fue aprobado durante la última Xunta de Goberno Local y, con este trámite, se abre el plazo de presentación de ofertas para el mismo, que permanecerá activo hasta el próximo día 25 del presente mes de junio.

La senda ciclista, según refleja el pliego de prescripciones técnicas, está planteada como una superficie de dos capas, con una base de zahorra artificial de 20 centímetros en su parte más elevada –cuenta con una pendiente transversal del 1,5% para favorecer el evacuado de aguas pluviales– y otra de aglomerado bituminoso en caliente de alta dureza de 6. Un detalle interesante de la obra es que se ejecutará un bordillo de hormigón de entre 12 y 15,2 centímetros para separar este camino de la carretera, mejorando la seguridad de sus usuarios. De igual modo, el mencionado desnivel estará conectado a la red de aguas mediante una serie de sumideros del tipo D-400 –en configuración de rejilla rectangular– con un ancho de medio metro.

Las obras cuentan con un presupuesto de 79.816 euros –con impuestos incluidos–, que será sufragado con el Plan de Obras e Servizos (POS) Adicional 2025 de la Diputación de A Coruña, y tendrán un plazo de ejecución de dos meses.