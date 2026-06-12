A la playa o de terrazas, las formas de atajar la ola de calor antes de verano

Las playas se llenaron ante la ola de calor Jorge Meis

Con temperaturas que rondaron los 30 grados a media tarde, hacer deporte o pasear a pleno sol no entró en los planes de los ferrolanos, que optaron en la jornada de este viernes por refrescarse en las playas y comer al aire libre, con lo que las terrazas de los restaurantes colgaron el lleno total en sus mesas.

Las temperaturas continuarán al alza mañana sábado, ya que se mantienen la alerta naranja en la zona, Ferrol por la ola de calor, y aviso amarillo en la costa por fuertes vientos del nordés.

La predicción de Meteogalicia advierte de temperaturas de hasta 31 grados, superiores a las de la jornada de hoy y, por eso, y por tratarse de fin de semana, es necesario advertir de que las playas todavía no cuentan con servicio de vigilancia y socorrismo.

Precisamente este viernes firmaron su contrato los 60 profesionales que superaron las pruebas del proceso selectivo, llevado a cabo en los últimos días y entre los que se incluyen coordinadores de cada caseta y el de playas. El fin de semana recibirán el material pertinente para comenzar el lunes su labor, entre las 12.00 y las 20.00 horas, hasta el próximo 18 de septiembre.

Las playas de A Fragata-Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle, San Xurxo y Ponzos cuentan con banderas azules.