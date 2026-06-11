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Literatura

Yolanda López se sienta con Carmen Blanco en el Ateneo Ferrolán para dar a conocer ‘El ring’ en un “combate poético”

La autora de 'Gorriones y halcones' acompañará a la escritora protagonista

Redacción
11/06/2026 11:34
Imagen de arquivo de una cita cultural en el Ateneo Ferrolán
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Daniel Alexandre
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El Ateneo Ferrolán acogerá este viernes 12, a las 19.00 horas, la presentación de ‘El ring’, un libro de Yolanda López, editado tanto en gallego ('O ring') como en castellano. 

La autora estará acompañada de la también escritora Carmen Blanco Sanjurjo ('Gorriones y halcones' o 'Gorrións e falcóns'), en un acto en el que, tal y como se advierte en el propio cartel, se realizará un “combate poético”.

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