Yolanda López se sienta con Carmen Blanco en el Ateneo Ferrolán para dar a conocer ‘El ring’ en un “combate poético”

Imagen de arquivo de una cita cultural en el Ateneo Ferrolán Daniel Alexandre

El Ateneo Ferrolán acogerá este viernes 12, a las 19.00 horas, la presentación de ‘El ring’, un libro de Yolanda López, editado tanto en gallego ('O ring') como en castellano.

La autora estará acompañada de la también escritora Carmen Blanco Sanjurjo ('Gorriones y halcones' o 'Gorrións e falcóns'), en un acto en el que, tal y como se advierte en el propio cartel, se realizará un “combate poético”.