Xan Ramírez: "Algúns din ter o récord da andaina da Costa Ártabra, ten gracia porque nunca dimos tempos"
El Club Montaña Ferrol celebra este sábado su tradicional ruta, este año en una renovada y recortada versión de 30 kilómetros
Con permiso del socio de honor José Seco, de 83 años e incansable “peregrino” de la montaña –muy pendiente a diario de cada itinerario que se promueva a nivel local o autonómico–, Xan Ramírez es también uno de los miembros más antiguos del Club Montaña Ferrol Alpinista Abrente, entidad que preside y que es referente a nivel gallego y nacional. Cabe destacar que el club cumple este ejercicio 57 años de una prolífica historia.
Ramírez presentó junto al concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, la XI Andaina Costa Ártabra, que este año inicia nueva etapa, ya en una versión más reducida –de los tradicionales 50 se ha pasado a 30 kilómetros– y asequible a las familias con cierta preparación.
Aldrey animó a la gente a participar en esta cita que dará comienzo el sábado a las 9.00 horas en A Malata. El concejal recordó que, debido a la reducción del trayecto, el grupo que tome parte partirá en autobús hasta Marmadeiro, en Covas, en lugar de ir caminando como en pasadas campañas. “Para o Concello sempre é un pracer colaborar nesta andaina e outras actividades e estamos abertos a falar de calquer tipo de colaboración”, le trasladó a Ramírez el responsable municipal.
El presidente del Club Montaña Ferrol hizo un balance positivo sobre las once ediciones de esta marcha por la costa, que calificó de “impresionante”. También habló sobre el origen de la iniciativa. “A historia comeza hai xa 26 anos facendo os 50 quilómetros a San Andrés de Teixido, algo que xurdeu dunha conversa entre oito socios que nos preguntabamos se sería posible cubrir esta distancia do tirón e, a partir de aí naceu a idea de manter a ruta no tempo”. También precisó el responsable del Club Montaña Ferrol que “durante 15 anos fumos dinamizadores dese camiño que está nas páxinas web de todos os concellos da contorna e que, ao final, terminamos deixando porque 15 anos son moitos para un mesmo proxecto, pero tamén porque o itinerario en cuestión ten moitas eivas e falta moito por facer para transformalo nun evento deportivo e turístico de primeiro nivel”.
Durante 15 anos fumos dinamizadores dos 50 quilómetros a San Andrés de Teixido, un camiño que está en todas as páxinas web dos concellos que terminamos deixando porque o itinerario presenta moitas evias"
Tras dar por finalizado ese recorrido hacia el santuario cedeirés, los miembros del club, como rememoró el propio Xan Ramírez, se cuestionaron sobre si sería posible realizar esos mismos 50 kilómetros dentro del municipio ferrolano. “Foi nese instante cando empezamos a xuntar todas as rutas que tiñamos feito ao longo dos nosos máis de 50 anos de historia, fixemos unha simulación e resultaron 65 quilómetros a facer dentro do concello. Tivemos que retirar algúns tramos como a volta a Lobadiz, a Prioriño, ou o paso de San Felipe-Cariño. O certo é que calquera zona das que falemos do entorno de Ferrol son simplemente impresionantes”, aseveró.
Ramírez recordó también que el Club Montaña fue fundador de esa liga de las marchas de 50 kilómetros, llegando a contabilizarse hasta una docena en toda Galicia en el marco de la Federación Gallega, de la que también son fundadores. “Durante anos iso de facer unha marcha oito quilómetros máis longa que unha maratón chamaba moito, pero a pandemia rachou con moitas cousas entre elas aquelas accións deportivas que non tiñan un respaldo social detrás, como sí teñen as nosas rutas. Moitas se viñeron abaixo e, pola contra, foron xurdindo outras como as marchas de 25 quilómetros cunha liga autonómica e moitos concellos detrás implicados; cómpre subliñar que tamén somos fundadores”. Es más, esa liga dio paso después a una estatal, como relató Ramírez.
En referencia a alguna de esas citas autonómicas que congregan a casi un millar de personas, el presidente de la entidad ferrolana matizó que en su momento se decidió abandonar la cita gallega porque “nós somos unha entidade que se dedica aos deportes de montaña e hai filosofías que non queremos perder, por iso nos desmarcamos e baixamos un escalón, pero sen perder de referencia o noso concello”.
Ramírez recuerda que de lo que se trata es de caminar, sin tiempos, disfrutando del entorno, haciendo las fotos que consideren, algo que a algunos caminantes les atrae menos. “Temos gardado un recorte de prensa de Compostela que fala dunhas persoas que batiron o récord da andaina da Costa Ártabra nunha das edicións, e claro, iso sorprendeunos moito, xa que non damos tempos, non é o que se busca desde a nosa organización deportiva”.
Sobre las actividades que desarrollan durante el año, el responsable del club local también recordó que “mantivemos dez anos os 40 quilómetros de Cedeira y outros 15 o descenso do Belelle, pero todo ten un fin e un comezo”.
Con respecto a la ruta del sábado, el presidente de la entidad explicó que el tiempo acompañará y que se espera una jornada seca y también soleada, de ahí que sea importante tener muy presentes los puntos de descanso de un itinerario que se puede prolongar entre nueve y once horas. Así, debido a la reducción del trayecto, algunos puntos de avituallamiento clásicos han desaparecido. Tras partir de Marmadeiro y pasar por As Cabazas proseguirá hacia San Xurxo, Outeiro, O Confurco y Brión para culminar en A Malata.
Xan Ramírez agradeció también el apoyo de las diferentes entidades vecinales que se han mostrado muy colaboradoras con la disposición de estos puntos de descanso tan necesarios en una ruta tan exigente como la del sábado 13.
Como el itinerario se ha recortado con respecto a otros años, el primer avituallamiento va a ser en la caseta de socorrismo ubicada en la playa de A Fragata. Esto es posible gracias a la colaboración del Concello y el edil de Deportes, que realizó la gestión pertinente. “Ademais, desde este punto temos unhas vistas fantásticas”, precisó.
En la mañana de este miércoles eran ya medio centenar de personas las que se habían inscrito para tomar parte en la andaina. El propio Ramírez ya auguraba una participación menor a la de otros años al coincidir con otras citas deportivas. Aunque la reserva de plaza para no federados culmina este jueves, los federados todavía pueden animarse a participar en la marcha hasta este viernes 12.
A día de hoy, el club organiza del orden de dos actividades al mes y sigue manteniendo un número fijo de asociados, que ronda los dos centenares.