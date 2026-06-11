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Armada

Se amplía el plazo para participar en la primera jura de bandera civil fuera de dependencias militares en Ferrol

El período de inscripciones se incrementa unos días, hasta el 15 de junio

Redacción
11/06/2026 14:40
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Las personas que deseen participar en el acto, en la plaza de Armas, podrán anotarse hasta el 15 de junio
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La Armada acaba de comunicar que se ampliará unos días más el plazo para anotarse en la que será la primera jura de bandera civil que se va a celebrar fuera de dependencias militares en Ferrol.

El acto se celebrará el próximo sábado 20 de junio, a las 12.00 horas, en la plaza de Armas. Este momento histórico estará presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, que estará acompañado por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, y miembros de la corporación municipal.

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Ferrol acogerá su primera jura de bandera civil fuera del Arsenal e instalaciones militares

Más información

El evento se celebra con motivo del 300 aniversario de la ciudad de Ferrol como departamento marítimo. En total se ha previsto un número máximo de unos 200 participantes, cantidad susceptible de ampliación.

Quienes deseen anotarse (ciudadanos mayores de edad), podrán hacerlo por tres vías: digitalmente con el DNIe y Cla@ve en esta web; en persona en las oficinas de la Delegación/Subdelegación de Defensa y también se puede descargar, cumplimentar y entregar la solicitud en la oficina delegada de Defensa en Ferrol en la calle Cuntis o cualquier pregunta.

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