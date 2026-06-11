SAIC da un paso de acercamiento a Ferrol con el desembarco de cientos de vehículos

La planta perteneciente a la compañía asiática tiene intención de implantarse en el puerto exterior ferrolano Martín Barreiro

La implantación en el puerto exterior ferrolano de la compañía china de automoción SAIC comienza a dar pasos previos con el anuncio de la llegada a Caneliñas, el próximo mes, del ‘Anji Forever’, uno de sus buques ro-ro de su filial Anji Logistic, que tiene como objetivo la primera toma de contacto para testear la operativa de la dársena local antes de la implantación de la fábrica prevista para la zona de Ferrol y As Pontes.

El ‘Anji Forever’ es un barco construido en el año 2025 con 228 metros de eslora (largo) y 38 de manga (ancho), que porta bandera de Liberia. Partió el pasado 1 de junio del enclave chino de Lianyungang y navega actualmente a la altura del estrecho de Malaca, en Malasia.

De cumplirse la ruta prevista, que certifican las plataformas de seguimiento satelital de barcos, la previsión es que el buque, que iría con carga de vehículos para comprobar la operativa en la instalación ferrolana, llegue el próximo 8 de julio.

Valoración

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebraba ayer la decisión del fabricante chino de automóviles SAIC de utilizar el puerto de Ferrol como punto de entrada de sus vehículos en Europa y ha considerado que este movimiento refuerza la posición de Galicia como uno de los principales polos de automoción del continente.

Así lo explicó el jefe del ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios después de conocerse que SAIC, el mayor fabricante de automóviles de China, ha elegido Ferrol para desembarcar los coches que actualmente produce en el país asiático, en el marco de su estrategia de implantación en el mercado europeo.

Rueda destacó en Valladolid –acudió a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco– que se trata de “un paso más que demuestra la apuesta muy seria que están haciendo por instalar su primera fábrica de automóviles en Europa”, al tiempo que indicó que la decisión supone un respaldo al papel de Galicia dentro de la industria automovilística europea, un sector en el que la comunidad ya cuenta con una larga tradición industrial vinculada al automóvil.

El dirigente autonómico explicó además que este movimiento encaja con las posibilidades que maneja el gobierno gallego para incrementar la producción industrial vinculada al sector y atraer nuevas inversiones relacionadas con la fabricación de componentes. “Todas esas perspectivas que, con mucha prudencia, estamos manejando, de crecer y producir piezas en esta comunidad, se van confirmando”, señaló.

Rueda ha concluido que la decisión de SAIC supone una muestra más de la confianza de la multinacional china en Galicia y ha destacado la colaboración que mantienen ambas partes en el desarrollo de futuros proyectos industriales vinculados al automóvil.

SAIC ratificó oficialmente su decisión de apostar por Ferrolterra para su fábrica de coches eléctricos el pasado 1 de junio, el mismo día en el que el gobierno gallego declaró la nueva planta como proyecto industrial estratégico.