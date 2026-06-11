Premios de la Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

Una de las imágenes en el photocall de la gala el pasado 2025 Cedida

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia –CPEIG– celebra este viernes la ‘XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia’, una gala que tendrá lugar en el Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago, a las 19.00 horas, y en la que se entregarán los premios anuales de la profesión.

Los galardones serán: Premio Iniciativa Emprendedora, con el reconocimiento para Startup Galicia, la asociación de emprendedores más grande de Galicia que suma 130 socios que pertenecen al ecosistema y representan a cerca de 200 startups; el premio Ada Byron es para la doctora en Informática Virginia Mato, codirectora de la Cátedra Aldaba-Wib de la UDC y UVigo; el premio Trayectoria Profesional se concede, a título póstumo, a la doctora en Informática Paula Montoto; el premio especial Cpeig-En memoria de Hernán Vila es para José Valiño, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, y José Manuel García Oya, socio director de Plexus Tech; el premio Iniciativa Empresarial es para Sparc Foundry y el de Innovación Tecnolóxica no Ensino, para Loomi.

El Premio Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) reconoce a la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos Verdes y el de Iniciativa da Administración, a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por su plataforma corporativa de atención al ciudadano. El Premio e-Inclusión es para OdiseIA, Observatorio del Impacto Social y Ético de IA, y el de Colaboración Interadministrativa para el Concello de Ames.

El colegiado de honor será Ramón López de Mántaras y el premio fin de máster, el ingeniero informático David Zambrana. El premio 18º aniversario es para Dell Technologies, DXC Technology y Taisa y el de Impulso Dixital Galicia será para la Consellería de Educación y Ciencia.