O anfiteatro das ‘Rosas’ de Caranza, escenario do evento artístico ‘Seis horas con Palestina’
Música, pintura e fotografía serán algúns dos ingredientes desta xornada cultural que se celebrará o sábado 13
Música, fotografía, pintura e moito máis encherán a praza do anfiteatro dos edificios coñecidos como ‘As Rosas’, no barrio ferrolán de Caranza (Veciñal 2 Bloque 6, na rúa Alcalde Quintanilla). Este encontro, que contará coa participación de recoñecidos artistas e outras personalidades da comarca, celebrarase este sábado 13, a partir das 12.00 do mediodía, baixo o nome de ‘Seis horas con Palestina’.
O evento que organiza a Global Sumud Galiza, Ferrol con Palestina e o movemento BDS ofrecerá actuacións musicais como as de Tania, a voz do grupo de ska Sr.X, e Óscar Quant, de Quant ou outras formacións máis recentes como Batalha.
Até as 18.00 horas, haberá tempo de compartir un xantar, así como de aproveitar outras actividades como unha exposición fotográfica. Para facer realidade esta cita, tamén participarán Karlotti, Carmen Martín, Antón Cortizas, Estrela Viñas, Celso Posada, Marcelo, Lupe Ces e Ramiro Carrodeguas.
Ademais, en ‘Seis horas con Palestina’, unha iniciativa na que se reclama a liberdade das 10 activistas secuestradas en Bengasi (Libia) e o cese do xenocidio, estarán presentes os membros da Flotilla Global Sumud que foron apresadas do mesmo xeito cando se dirixían cara Gaza.